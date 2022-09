Messina. Incidente tra auto e tram all'altezza di Villa Dante - Tempostretto

Il mezzo tranviario è rientrato in officina e alcune corse sono sostituite dalla linea 28 del bus

Incidente, stamani intorno alle 8, tra una Fiat 500 rossa e una vettura del tram, sul viale S. Martino all’incrocio con via S. Cosimo, a Provinciale. Per fortuna non ci sono feriti, solo danni ad entrambi i veicoli. La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’auto nel tentativo di attraversare i binari abbia tagliato la strada al Tram, che procedeva in direzione sud-nord. Il mezzo tranviario è rientrato in officina e alcune corse sono sostituite dalla linea 28 del bus.In particolare le corse delle 9.20 e delle 10 in partenza da capolinea Zir e quelle delle 10.05 e 10.45 in partenza da capolinea Museo. Altre variazioni potrebbero essere previste nel corso della giornata. Il traffico è rimasto paralizzato per circa un’ora.