Messina, incidente in via Cesare Battisti. Urta un tombino e cade, motociclista ferito - Tempostretto

Stava percorrendo la via Cesare Battisti in direzione nord, lì dov’è stato da poco rifatto l’asfalto. Ma, appena, superato l’incrocio con via Santa Cecilia, intorno alle 21.30, un motociclista è finito a terra, probabilmente dopo aver urtato contro uno dei tombini che fuoriescono in attesa della posa dello strato definitivo.

Sul posto i sanitari del 118, che l’hanno trasportato al vicino ospedale Piemonte, dove gli sono state prestate le prime cure in codice verde. La sezione Infortunistica della Polizia Municipale al lavoro per i rilievi.