Messina, investe palo della luce e se ne va

Una jeep in retromarcia abbatte l'impianto, ora pericoloso, lasciando al buio la via

E’ accaduto in via Noviziato Casazza, pochi metri a monte della centrale piazza Trombetta. Un automobilista alla guida di una jeep, effettuando manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio sul marciapiede laterale, ha letteralmente abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica poi si è allontanato come nulla fosse accaduto.

“Oltre al danno il “signore” di turno ha innescato una situazione di disagio per l’oscurità che si verrà a creare e soprattutto di pericolo che va immediatamente risolta. Sono rimasti infatti penzolanti i fili elettrici che, toccando con lo stesso palo, potrebbero risultare molto insidiosi per la sicurezza dei passanti, segnala Cesare Giorgianni, residente in zona.