Messina. Investigatori e veterinari a confronto per il benessere animale

La Federazione regionale dei Veterinari incontra la Procura: "Collaboriamo per la tutela degli animali e dei cittadini"

La tutela degli animali e la protezione dei cittadini dai rischi per la salute, la lotta al maltrattamento e il controllo della filiera alimentare. E’ stato questo il focus dell’incontro tra il presidente della Federazione regionale degli Ordini dei medici veterinari della Sicilia Nicola Barbera e il procuratore della Repubblica di Messina Antonio D’Amato.

Veterinari e Procura di Messina, verso il protocollo

​Al centro del colloquio vi è stata la volontà comune di rafforzare la collaborazione tra la Procura e la categoria dei medici veterinari, con particolare riferimento alla tutela del benessere animale, alla prevenzione dei reati in materia di salute pubblica e alla sicurezza della filiera agroalimentare.

Professionisti pronti a collaborare con le autorità

“È stato un confronto estremamente positivo – ha dichiarato Nicola Barbera – nel quale abbiamo confermato la massima disponibilità della nostra Federazione a collaborare con le autorità per garantire legalità, tutela degli animali e protezione della salute dei cittadini su tutto il territorio regionale.”