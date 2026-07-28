 Messina. La Capitaneria di Porto intensifica i controlli: multe per 10mila euro

Messina. La Capitaneria di Porto intensifica i controlli: multe per 10mila euro

Redazione

Messina. La Capitaneria di Porto intensifica i controlli: multe per 10mila euro

martedì 28 Luglio 2026 - 07:30

Verifiche mirate sull'utilizzo delle moto d'acqua. Rimosse boe abusive nella zona sud

MESSINA – La Capitaneria di Porto di Messina ha intensificato l’attività di vigilanza e controllo lungo i litorali dell’intero compartimento marittimo di competenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione, il corretto utilizzo del demanio marittimo e il rispetto delle disposizioni vigenti.

Le verifiche, condotte sia a terra che in mare dal personale della Guardia Costiera, hanno interessato le principali località costiere, consentendo di accertare diverse violazioni amministrative in materia di sicurezza balneare, navigazione e occupazione del demanio marittimo. Nel corso dei controlli sono stati elevati verbali per un importo complessivo di circa 10 mila euro nell’intero compartimento marittimo della Capitaneria di Porto di Messina.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata all’attività di controllo in mare, con verifiche mirate sul rispetto delle norme che disciplinano la navigazione in prossimità della costa e sull’utilizzo delle moto d’acqua, al fine di prevenire comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza dei bagnanti e di tutti gli utenti del mare. I controlli hanno riguardato in particolare la navigazione sottocosta, dove il rispetto delle distanze di sicurezza riveste un’importanza fondamentale durante la stagione estiva.

È inoltre proseguita l’attività di contrasto alle occupazioni abusive degli specchi acquei attraverso la rimozione di corpi morti e boe abusivamente posizionati per l’ormeggio, con interventi che hanno interessato l’intera zona sud della riviera ionica. Le operazioni sono state finalizzate a ripristinare la piena fruibilità degli specchi acquei e a garantire adeguati livelli di sicurezza per la navigazione e per tutti gli utenti del mare.

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3 commenti

  1. Marcella Millimaggi 28 Luglio 2026 08:42

    Controllassero anche gli accessi al mare lato Tirreno! Come mai quest’anno non si parla del mare negato ai cittadini messinesi lungo la costa che va dal centro Horcynus alla ex colonia di Padre Nino e alla ex colonia dei postali?

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  2. Sese 28 Luglio 2026 10:07

    Controllassero zona Mili-Galati-S.Margherita.
    Barche, trattori, reti, kite surf, tutto senza rispetto delle distanze….
    Ospite qualche giorno, il delirio.
    Pure un catamarano ormeggiato a non più di 50 metri dalla riva.

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  3. Fortunata Vecchione 28 Luglio 2026 10:43

    Ditemi che faranno almeno una multa in tutta l’ estate per i nuovi cafoni del mare che passano davanti alle spiagge con la musica a volume spropositato.

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