Messina - La morte del deejay Enzo Russo: quando "Neu" era il tempio della musica - Tempostretto

In tanti lo stanno ricordando sui social, nel segno della passione per la scena indipendente

MESSINA – Erano gli anni Ottanta. E, da ragazzino, se entravi nel negozio “Neu”, capivi subito che era tutta un’altra musica. Era questione di scelte visive, sin dall’immagine icona della copertina di “War” di U2. Era questione di look, quello del proprietario, e di dischi in vinile frutto di una scelta accurata. Note di un mondo anglosassone lontano anni luce dalle mode imperanti e commerciali. Sembrava quasi che, intrufolandoti lì, potessi allontanare Messina e trovarti in un mondo parallelo. A Londra o New York.

Formidabili quegli anni con Neu nel segno della new wave

Ieri, con la notizia della morte del deejay Enzo Russo (nella foto da giovane, dal suo diario Facebook), un tuffo nei ricordi si è impadronito di molti suoi amici con i quali condivideva la passione musicale. Era malato da un po’ di tempo e da ieri sono in tanti a ricordarlo. Scrive un suo amico su Fb, Reno Candiano: “Nel gennaio del 2000 chiudeva i battenti Neu import music, ve lo ricordate? Il piccolo ma fornitissimo negozio di dischi di via Nicola Fabrizi che a Messina era forse l’unico punto di riferimento cittadino per tutti gli amanti del rock, della new wave e della scena indipendente dal 1983, anno di inizio attività”.

Continua Candiano: “Rammento le mie frequenti visite al volitivo e istrionico titolare, Enzo Russo, che aveva deciso di chiamare il suo negozio come una band di culto tedesca e usare per lo store l’immagine della copertina di War degli U2. Prima dell’avvento di ticket one e circuiti simili, Neu era l’unico punto vendita dei biglietti per i concerti nel sud Italia e la sua chiusura fu una vera iattura perché, con Neu, finì nella città dello Stretto un bel modo di vivere la musica”.

Chiusa l’esperienza del negozio, non era semplice alimentare quel tipo di progetto negli anni Duemila, ma aveva continuato a coltivare l’entusiasmo per la musica come deejay. Lo scorso 4 agosto così Russo si esprimeva: “Ciascuno può dire ciò che vuole e può muovere tutte le critiche che ritiene opportune (a volte sensate, molto spesso affatto strumentali) ma resta il fatto che l’Indiegeno Fest, il Tindari Festival e la Notte per la Cultura sono le manifestazioni che caratterizzano la nostra città e che hanno una eco che arriva lontano”.

Il ricordo del conduttore radiofonico Alfredo Reni

Sempre su Facebook, così ricorda Russo il deejay e conduttore radiofonico Alfredo Reni: “Enzo ha fornito la colonna sonora della vita di un numero enorme di messinesi. Quei ventenni diventati padri hanno trasmesso le canzoni ai figli in un passaggio generazionale che ha visto Enzo come punto di riferimento. Non è un caso se dopo 40 anni la musica degli eighties sia cosi popolare a dispetto dell’età di chi la apprezza. Io non intendo commemorare Enzo, ma celebrarlo. Non dobbiamo rimpiangerlo perché non è fisicamente con noi: come dice proprio una canzonetta “sono i rimpianti gli acciacchi dell’età”. E se ci pensate bene, una canzone ci dà un ricordo che ci fa sorridere. Ogni volta che sentiremo i Depeche Mode o i Cure o i Soft Cell o i Simple Minds, dall’altoparlante di una radio in un bar in un locale, ci basterà voltare lo sguardo verso quella fonte sonora e vedremo Enzo in piedi alla consolle a suonare quella canzone per noi. Per cui caro Enzo, ti saluto: ci risentiamo al prossimo djset”.

Passione, curiosità e attenzione alla qualità musicale sono oggi ricordate come peculiarità di Enzo Russo, l’uomo che aveva portato un pezzo d’Irlanda a Messina.