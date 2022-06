Messina. La processione della Vara e dei Giganti avrà un suo francobollo commemorativo - Tempostretto

Accolta la proposta del Circolo Filatelico Peloritano, il francobollo celebrativo sarà emesso nel mese di agosto. Per l'assessore Caruso si tratta di "un riconoscimento storico, religioso e antropologico"

MESSINA – Sarà emesso nel mese di agosto il francobollo commemorativo “La Processione della Vara e dei Giganti” grazie all’iniziativa promossa dal Circolo Filatelico Peloritano. A darne l’annuncio l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, che ha ricevuto la notizia dal Presidente Antonio Triolo e dai Vicepresidenti Cesare Giorgianni ed Orazio Tringali.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha accolto la proposta del Circolo Filatelico Peloritano relativa all’emissione del francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “Le festività”, dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina”.

L’annuncio dell’emissione del valore bollato è stato pubblicato sul Programma di emissioni delle carte-valori postali del Ministero dello Sviluppo Economico in risposta all’iniziativa del Circolo Filatelico Peloritano che, il 6 agosto 2020, aveva contattato ufficialmente il Ministero chiedendo la stampa del rettangolino dentellato commemorativo, per la processione della Vara, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Caruso: “Riconoscimento al valore storico”

“L’emissione di un francobollo dedicato alla Vara ed ai Giganti – dichiara l’assessore Caruso – è senz’altro un riconoscimento al valore storico, religioso, etno-antropologico dell’antichissima tradizione messinese. Non possiamo che essere grati al Circolo Filatelico Peloritano per questa splendida promozione di immagine che ha offerto alla Città di Messina. L’emissione del francobollo, probabilmente accompagnato dal relativo folder che sarà diffuso su tutto il territorio nazionale, rientrerà tra le iniziative promosse nel calendario degli eventi del ferragosto, unitamente ad una mostra filatelica tematica, organizzata dal Circolo, che sarà esposta a Palazzo Zanca.

Circolo Filatelico Peloritano

Il Circolo Filatelico Peloritano (44 anni di storia, tre volte Campione d’Italia F.S.F.I.), relativamente all’attività più recente, a giugno 2021 ha ottenuto anche un francobollo per commemorare i 100 anni della Filarmonica Laudamo; nel novembre 2021 ha invece fatto attivare un annullo speciale raffigurante Don Giovanni d’Austria per il 450° Anniversario della Battaglia di Lepanto del 1571; con la “Peloro 2022” ha infine reso omaggio, in aprile, al 70° anniversario della Gazzetta del Sud e al 50° della Fondazione Bonino-Pulejo, richiedendo l’Ufficio distaccato di Poste Italiane dotato di due timbri speciali. “Filatelia e comunicazione” è stato il tema portante dell’esposizione al Teatro Vittorio Emanuele, visitata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.