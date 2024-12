Messina. La scuola di San Filippo Superiore intitolata all’ing. Luigi Costa

Perse la vita durante l'alluvione del 1 ottobre 2009 a Scaletta Zanclea

La scuola primaria di San Filippo Superiore è stata intitolata in memoria dell’Ing. Luigi Costa, in segno di profondo rispetto e commemorazione per il suo coraggio e il suo altruismo.

Luigi Costa era un ingegnere stimato e conosciuto per la sua dedizione al lavoro e il 1. ottobre 2009 si trovava a Scaletta Zanclea durante il disastro.

“Quando la furia dell’alluvione si abbattè sul paese – dice il sindaco Federico Basile – Luigi non esitò a mettere la propria vita in pericolo per salvare gli altri. Purtroppo, nel compiere questo gesto eroico, Luigi perse la vita ma noi lo ricorderemo sempre nei nostri cuori per il suo grande coraggio”.