Messina. La Uil commemora l'operaio Salvatore Ada un anno dopo la tragedia sul viadotto Ritiro - Tempostretto

Nei primi otto mesi dell'anno, in Italia ben 677 vittime sul lavoro

“L’estremo sacrificio dello sfortunato Salvatore Ada, operaio della Toto costruzioni e delegato della Feneal Uil, caduto sul lavoro presso il cantiere del Viadotto Ritiro il 12 ottobre 2021, non può essere dimenticato”. La Uil Messina intende ricordare questa triste ricorrenza per rilanciare con forza il tema della sicurezza sul lavoro. Una questione che, ogni giorno di più, sta assumendo i contorni di un’emergenza democratica che investe l’intero Paese come evidenziato dalle recentissime parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

677 morti in otto mesi

“E’ inammissibile dovere registrare, alla stregua di un bollettino di guerra, l’impressionante quotidiana contabilità relativa ad un numero inarrestabile di innocenti lavoratori caduti sul lavoro: nei primi 8 mesi del 2022 sono morti 677 innocenti, con una media di quasi tre vittime al giorno. Ecco perché è indispensabile sotto ogni profilo rilanciare con sempre maggior vigore la campagna nazionale della Uil denominata “Zero Morti sul Lavoro”.

La cerimonia commemorativa

In questo quadro, mercoledì 12 ottobre alle ore 10, nei locali della Uil Messina siti in Viale San Martino 146, si svolgerà una cerimonia commemorativa di Salvatore Ada che sarà aperta dall’intervento di Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e alla quale parteciperanno la mamma Adelina, le sorelle e altri familiari dell’operaio scomparso.

“Il doveroso ricordo della vita spezzata di Salvatore, che è uscito di casa per andare a lavorare e non vi ha fatto più ritorno, e la solidarietà e vicinanza ad una famiglia distrutta dal dolore devono essere un monito sferzante nei confronti delle Istituzioni perché si metta fine a questa indecente mattanza”.