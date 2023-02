Messina, l'Anm ricorda Giampiero Lo Presti - Tempostretto

Ad un mese dalla scomparsa del giurista, la sigla dei magistrati si stringe intorno alla famiglia

MESSINA – La Giunta Distrettuale dell’A.N.M. di Messina si unisce al ricordo di Giampiero Lo Presti, insigne giurista messinese, a distanza di un mese dalla sua tragica e prematura scomparsa.

Grande magistrato, si è distinto per la straordinaria preparazione giuridica, la coerenza, il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza del proprio ruolo; uomo apprezzato per il suo tratto signorile e per la brillante eloquenza, per la generosità, la fermezza, la capacità di mettersi in ascolto e per il rispetto verso gli altri.

Presidente di Sezione del T.A.R. Lazio, per due mandati aveva posto le sue brillanti risorse e la sua appassionata dedizione a servizio della Magistratura Associata rivestendo l’incarico di Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi e per due consiliature, l’ultima delle quali ancora in corso, era stato componente elettivo del Consiglio di Presidenza presso il quale si distingueva per l’instancabile impegno che, anche nelle ultime settimane della sua vita, gli aveva consentito di offrire un acuto contributo all’analisi ed al dibattito, nell’assunzione delle importanti decisioni dell’organo di autogoverno, segnato nel fisico ma mai intaccato nella sempre fulgida intelligenza.

Giampiero Lo Presti ha lasciato un vuoto incolmabile tra i colleghi per le sue eccelse doti di giurista, per la sua prestigiosa figura di magistrato, per l’acume e l’impegno alacre in ambito associativo, per le elevate doti umane da tutti riconosciute.

Anche la Magistratura Associata di questa città – attraverso l’orgoglioso ricordo di quanti hanno avuto il privilegio della sua amicizia – desidera serbarne integra la memoria, nella sua prestigiosa dimensione umana e istituzionale, quale vivido esempio per le future generazioni di operatori e di studiosi del diritto.

Al padre dott. Giuseppe Lo Presti, già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, alla madre Signora Cettina ed al fratello Dario giunga il calore della nostra silenziosa vicinanza per la comune, incolmabile, perdita nella consapevolezza che nessuno dei tantissimi segni virtuosi del passaggio terreno di Giampiero sarà mai davvero perduto poiché essi continueranno a dimorare nei ricordi e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.