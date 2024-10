Messina. Lavoro nero, sospeso cantiere in zona sud dopo i controlli dei Cc

Lavori sospesi e due ditte multate: dovranno pagare oltre 58 mila euro

Messina – Lavoratori impiegati irregolarmente, alcuni affatto dichiarati. Poi tutta una serie di misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro che nel cantiere mancavano del tutto. Sono queste le ragioni del blitz dei Carabinieri del Comando provinciale in un cantiere della zona sud di Messina dove, dopo i controlli condotti con l’ispettorato del Lavoro, sono scattate multa e sospensione per le due ditte edili impegnate.

Dopo l’accesso i militari e l’architetto Enrico Zaccone dell’Ispettorato hanno rilevato diverse situazioni critiche, dal fatto che i lavoratori non erano stati sottoposti a visita medica a mancanze dei dispositivi di sicurezza. I titolari delle due società sono stati denunciati e ora dovranno pagare ammende e sanzioni per oltre 58 mila euro complessivamente.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edil, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.