Messina. L’indifferenziata per sbarazzarsi di tutto, “vergognoso e inaccettabile”

La polizia municipale è intervenuta su segnalazione di Messinaservizi in alcuni condomini di via Olimpia, viale Regina Elena e viale Giostra

“Vergognoso e inaccettabile: la situazione in via Olimpia, viale Regina Elena e sul viale Giostra si ripete”. La denuncia è di Messinaservizi Bene Comune. Come ogni settimana, nel giorno di conferimento dei rifiuti “non differenziabili”, la Polizia Municipale su segnalazione di Messinaservizi ha accertato gravi episodi di mancata differenziazione dei rifiuti in diversi condomini di queste aree. Ancora una volta, troviamo materiali differenziabili mescolati senza alcun rispetto per le regole e per l’ambiente.

“Ricordiamo – sottolinea Messinaservizi Bene Comune – che il “non differenziabile” non è un “libera tutti”: deve essere limitato ai rifiuti che davvero non possono essere recuperati. Questi comportamenti irresponsabili non solo dimostrano una grave mancanza di rispetto verso la città e i suoi cittadini, ma aggravano il lavoro degli operatori e comportano costi aggiuntivi per la collettività”.

Anche questa settimana, la bonifica sarà effettuata e interamente addebitata ai condomini responsabili. “È inaccettabile – prosegue Messinaservizi – continuare a tollerare simili atteggiamenti che minano il decoro urbano e l’impegno di tutti per una Messina che punta al 65% e oltre. Chiediamo il rispetto delle regole e la collaborazione di tutti: ogni cittadino ha il dovere di fare la propria parte. Differenziare correttamente non è solo un obbligo, ma un atto di civiltà e rispetto per l’ambiente che condividiamo”.