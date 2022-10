Messina, l'omaggio degli avvocati al procuratore De Lucia - Tempostretto

Ordine e Camere penali ringraziano il procuratore capo che dopo 5 anni lascia Messina per Palermo

MESSINA – L’Ordine degli avvocati e le Camere penali di Messina hanno salutato ufficialmente il procuratore capo della Repubblica Maurizio De Lucia, chiamato nelle scorse settimane dal Consiglio Superiore della Magistratura alla guida della Procura di Palermo.

“A nome dell’avvocatura messinese – ha detto il presidente dell’Ordine Domenico Santoro – ringrazio il giurista, il magistrato e l’uomo per la vicinanza al nostro Foro e per le dimostrate capacità di direzione dell’Ufficio e la tutela dell’intera compagine sociale”.

De Lucia, 61 anni di origine campana, dopo il periodo trascorso a Messina, torna nell’ufficio dove iniziò nel 1991 e, come ha dichiarato alla stampa nei giorni scorsi, il suo primo impegno sarà combattere la mafia. Santoro, insieme con alcuni componenti del Consiglio ordinistico e rappresentanti delle Camere penali, ha poi consegnato a De Lucia un omaggio in ricordo della città dello Stretto.

Nell’intervista rilasciata ad Alessandra Serio e Silvia De Domenico, il procuratore capo uscente della Procura di Messina ha ringraziato anche gli avvocati per il lavoro di squadra svolto in questi anni, in continuo confronto. E a microfoni spenti ha rivelato il suo più grande rammarico: non essere riuscito a sistemare la questione dell’edilizia giudiziaria.