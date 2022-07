Messina. Mercoledì al Duomo i funerali dell'imprenditore Pietro Interdonato - Tempostretto

Il fondatore de "La Via Lattea" si è spento ieri all'età di 75 anni

MESSINA – Si svolgeranno mercoledì, alle 10, al Duomo, i funerali di Pietro Interdonato, storico imprenditore messinese. Fondatore de “La Via Lattea”, Interdonato si è spento ieri a causa di una grave malattia. Dopo gli inizi da tecnico specializzato nella riparazione di elettrodomestici, l’imprenditore messinese con tenacia e determinazione è riuscito a costruire un’azienda diventata un punto di riferimento non solo a Messina. Oggi “La Via Lattea”, affiliata al gruppo Euronics, conta una decina di negozi per la grande distribuzione di elettronica tra Sicilia e Calabria. Negli anni Interdonato non si è mai fermato, diversificando le sue attività imprenditoriali con l’apertura di tre negozi “Tim – Il Telefonino” e investendo anche nei settori del turismo e dell’edilizia. Mercoledì mattina i punti vendita “La Via Lattea” rimarranno chiusi in segno di lutto.