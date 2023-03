Messina. Muore in ospedale a 42 anni in seguito a una caduta - Tempostretto

Geometra e dirigente sportivo, il barcellonese Nino Cilona aveva 42 anni

MESSINA – Faceva il geometra ed era anche tecnico fiduciario del comitato della Figc. 42 anni, Nino Cilona, di Barcellona Pozzo di Gotto, è morto oggi domenica 5 marzo al Policlinico di Messina in seguito a una caduta avvenuta il giorno prima. Scrive su Facebook la società dilettantistica di calcio Orsa Promosport: “Siamo vicini nel dolore alla famiglia e piangiamo l’amico, il compagno di squadra e dirigente”. Cilona è stato pure ricordato sui social dall’Unione ex allievi Don Bosco. In molti ricordano su Fb che presto sarebbe diventato padre ed esprimono vicinanza alla moglie.

La famiglia è assistita dall’avvocato Nino Aloisio, che sta preparando un esposto in merito alla dinamica dell’incidente.