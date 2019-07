“Messina nel Mediterraneo tra il XVI e XVII secolo. Per un Punto passano infinite…. Rotte!” - Tempostretto

Alle ore 10.30 di giovedì 25 luglio 2019, nella saletta espositiva a piano terra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito degli eventi collegati alla XI Edizione di “Messina in Festa sul Mare. Lo Spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria” sarà inaugurata la Mostra “Messina nel Mediterraneo tra il XVI e XVII secolo. Per un Punto passano infinite…. Rotte!” nella quale saranno esposte immagini, documenti, armature della Messina nel XVI sec. Quando la città si preparò per accogliere l’imponente Flotta della Santa Lega, posta al Comando di Don Giovanni d’Austria.

L’interessante mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso la domenica, dal 25 Luglio al 3 Agosto, nelle fasce orarie 10:00-13:00/16:00-19:00 – Ingresso libero.

Presentazione della Mostra



Messina nella sua storia millenaria è sempre stata baricentro nel Mediterraneo delle rotte del Commercio e delle Spedizioni Militari.

La vasta iconografia del porto di Messina prodotta da pittori e grandi viaggiatori italiani e stranieri, testimonia l’importanza e il fascino che la Città del Peloro ha sempre suscitato per la sua naturale posizione geografica.

Questa Mostra pone l’attenzione su un arco temporale particolare, compreso tra il XVI e il XVII secolo, mettendo al centro quel grande avvenimento che vide, nel Porto di Messina, la più imponente concentrazione di navi che il Mediterraneo abbia mai visto nell’antichità: oltre 300 Galee facenti parte della Flotta Cristiana, posta al Comando di Don Giovanni d’Austria.

“Non avea il Porto zancleo offerto spettacolo più imponente come quello delle prime settimane del settembre 1571.

Mai s’eran viste raccolte dentro il suo vasto seno, più fitta selva di antenne e calca, di navigli, tra i quali spiccava maestosa e superba la galera Reale di don Giovanni d’Austria…”.

G. Arenaprimo

“La Sicilia nella Battaglia di Lepanto”

Documenti, oggetti, iconografie e costumi, presentano lungo il percorso espositivo della mostra, una Messina ricca di attività commerciali e cantieristiche, luogo privilegiato e passaggio obbligato di personaggi illustri, grandi viaggiatori e gente di mare.

Sezioni della Mostra:



La Mostra si articolerà nelle seguenti sezioni:

Costumi di scena del Teatro (sec. XVI – XVII)

Messina sulle rotte dei Mercanti e delle Spedizioni Militari

Armi e uniformi del sec. XVI

Imbarcazioni e marinai del Rinascimento

Gli Antichi Arsenali di Messina

La Real di Don Juan de Austria (a cura del Museo Marittimo di Barcelona)

I disegni del progetto della Real custodita al Museo Marittimo di Barcelona

Il Cibo delle Galee

Le vie della Seta

Le Corporazioni di Messina nel XVI – XVII secolo

Lo stendardo di Lepanto (copia del Museo Diocesano di Gaeta)

Immagini di Messina al tempo di Lepanto

Organizzazione: Associazione Aurora

Coordinamento: Prof. Vincenzo Caruso

Teatro Vittorio Emanuele, Messina

Inaugurazione, venerdì 5 luglio 2019, ore 10:30

Dal 25 luglio al 3 agosto 2019 – Ingresso libero.