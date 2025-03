Messina. Nuova strada tra via dei Tigli e viale Annunziata, via al progetto

Incarico affidato al rup ma si devono trovare i fondi necessari

Prende ufficialmente il via l’iter per la realizzazione della nuova arteria stradale che collegherà viale dei Tigli a viale Annunziata. Il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, si è fatto portavoce delle istanze dei cittadini, con l’obiettivo di dare una soluzione efficace ai disagi legati al traffico intenso nella zona di Via Panoramica.

Incarico al rup

Il Dipartimento Servizi Tecnici, con determinazione numero 1890 del 6 marzo 2025, ha affidato l’incarico di responsabile unico del progetto all’ingegnere Giuseppe Colao.

“La realizzazione di questa arteria stradale non è solo una necessità logistica, ma una priorità strategica per la mobilità e la qualità della vita dei cittadini”, dice Nello Pergolizzi.

Trovare i fondi necessari

“I prossimi mesi – prosegue – saranno dedicati alla fase di progettazione, che includerà valutazioni tecniche approfondite. Parallelamente, verranno attivate le procedure per il reperimento delle risorse economiche necessarie, con un’attenzione particolare ai fondi regionali ed europei destinati al miglioramento delle infrastrutture urbane”.