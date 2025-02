Messina. Nuova violenta lite a piazza del Popolo, cresce l’allarme tra gli abitanti

Fermato un messinese, mentre l'altro contendente si era già allontanato all'arrivo degli agenti. Ennesimo far west, dicono la municipalità e il comitato civico

Messina – Accertamenti in corso sulla violenta lite avvenuta stamane a piazza del Popolo tra due uomini, uno dei quali è stato fermato dagli agenti per gli accertamenti. L’allarme è scattato quando i residenti hanno avvisato le forze dell’Ordine perché due persone si stavano affrontando ed uno di loro aveva un oggetto in mano che sembrava una lama.

Fermato un messinese

Quando le pattuglie sono arrivate di uno di loro non c’era traccia, mentre l’altro, un messinese, era seduto su una panchina nel tentativo di calmarsi, lievemente ferito, La pattuglia lo ha portato in caserma per fare luce sul caso. Non è ancora chiaro se anche l’altro contendente è stato ferito. Gli agenti delle Volanti lo hanno già identificato e lo stanno rintracciando. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti delle Volanti che la Polizia municipale. Pare che la lite sia scoppiata perché uno dei due si è intromesso nella lite tra l’altro e una donna.

Ennesimo far west

Sempre più preoccupati i residenti, allarmati da episodi simili frequenti. A denunciare l’ennesimo “far west” è stata stamattina la consigliera della IV Municipalità Debora Buda, che ha lanciato l’allarme insieme al comitato “Piazza del Popolo e largo Seggiola”.