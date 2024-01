Messina, nuovo colpo del ladro spaccavetrine. Commercianti del centro in allarme

Gli ultimi due furti riaccendono la preoccupazione degli esercenti della zona centro-sud

MESSINA – Altri due furti in pieno centro con la tecnica della spaccata alimentano la paura dei commercianti della zona, dove nelle ultime settimane sono stati presi di mira dai malviventi diversi esercizi commerciali.

Se il numero complessivo dei colpi non desta allarme, rispetto all’ordinario “livello criminale” dell’intera città, è la tecnica usata che spaventa i negozianti e il fatto che in pochi giorni se ne sono verificati diversi, tutti nella stessa area di riferimento centro-sud.

Due i negozi più recentemente “visitati”: un negozio di abbigliamento in Via Catania dove qualcuno ha spaccato la vetrina ripulendo la cassa, poi una macelleria di via Cesare Battisti con la porta sfondata nella stessa maniera. Magro il bottino: dal negozio il ladro è andato via portandosi 30 euro del fondo cassa, dalla macelleria è uscito a mani vuote. La Polizia ha già acquisito le immagini degli impianti di video sorveglianza di zona alla ricerca del ladro, che in entrambi i casi pare abbia agito in solitaria, spaccando il vetro con un grosso oggetto come una mazza, per poi dileguarsi a piedi. Un ladro solitario, incappucciato, è responsabile dei furti simili segnalati nei giorni precedenti.

Il furto con spaccata non è una novità ma negli ultimi anni gli episodi erano calati. Risale alla fine di novembre 2022 il furto ad una profumeria di Santa Teresa Riva dove i ladri hanno usato un’auto come testa d’ariete e hanno provato a fuggire dopo aver arraffato parecchia merce.

(In foto un furto con spaccata nel catanese)