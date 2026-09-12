 Messina, oggi i funerali di Egidio Blandina al Duomo

Messina, oggi i funerali di Egidio Blandina al Duomo

Redazione

Messina, oggi i funerali di Egidio Blandina al Duomo

sabato 12 Settembre 2026 - 06:47

L'ingegnere messinese è morto in un incidente al kartodromo di Agrigento lo scorso 6 settembre. Stamattina l'ultimo saluto in Cattedrale

MESSINA – L’incidente è avvenuto lo scorso 6 settembre. Il messinese Egidio Blandina aveva 29 anni ed è morto al kartodromo di Punta Bianca a Agrigento, mentre si trovava a bordo della sua moto durante le prove libere. Stamattina alle 11, al Duomo di Messina, ci saranno i funerali dell’ingegnere e nipote del presidente della Camera di commercio Ivo Blandina.

Diplomatosi al “Maurolico” e laureato in Ingegneria gestionale, Egidio Blandina lavorava nell’azienda Comet Srl del padre Danilo e dello zio Ivo. Tra le sue passioni, la moto e il padel.

Ai familiari le condoglianze di Tempostretto e dell’editore Pippo Trimarchi.


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