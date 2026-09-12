Copertura torrente Annunziata, “si potrebbe fare, c’è la deroga per la pubblica incolumità”

L'ingegnere Andrea Bonaccorso fa chiarezza sulla proposta delle tre piastre e analizza i vincoli normativi tra passati confronti e nuove direttive regionali
MESSINA – “Quando presentammo il progetto per il torrente Annunziata la normativa era labile e il divieto si fondava esclusivamente su una prescrizione del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambiente) volta a preservare l’equilibrio ecologico, la capacità di autodepurazione del corso idrico e la biodiversità associata. È lapalissiano che ciò non ha attinenza con un corpo idrico già profondamente compromesso dal suo inalveamento in una struttura artificiale, qual è l’alveo del torrente Annunziata da contrada Ciaramita fino alla foce. Motivo per cui all’epoca insistemmo inizialmente sulla copertura integrale del torrente, avendo ormai perso le caratteristiche naturali di cui al Decreto legislativo 152/2006”.
Sulla complessa questione della viabilità del viale Annunziata e sui limiti alla copertura dell’alveo, interviene l’ingegnere Andrea Bonaccorso per precisare la genesi e l’evoluzione tecnica della sua proposta presentata negli anni scorsi. Bonaccorso è un ingegnere messinese che lavora da tecnico ferroviario e tranviario in Regione Lombardia e, con l’associazione progetto Eden, aveva avanzato un’ipotesi di copertura parziale.
Il confronto con il Genio Civile e la soluzione delle tre piastre
L’idea progettuale ha subìto un’evoluzione proprio a seguito dei confronti con gli enti di controllo. “Sono state le diverse interlocuzioni con l’allora ingegnere capo del Genio Civile, Gaetano Sciacca, giustamente molto rigido sull’argomento, a portarmi a proporre una soluzione parziale sulla quale si aprirono spiragli da parte dello stesso Sciacca proprio durante un incontro svolto nel suo ufficio”, prosegue l’ingegnere. “La proposta scaturita non va pensata come lunghe porzioni di copertura, ma piuttosto come limitate piastre (150 metri circa ciascuna) assimilabili più a ponti dalla profondità più consistente, dunque non a vere e proprie opere di tombamento. All’epoca la proposta fu assimilata in un più vasto progetto redatto dagli uffici tecnici comunali (tecnico di riferimento ing. Bartolotta, ora in pensione). Mi risulta essere stato poi inviato a Palermo, ma non ne seppi più nulla”.
La direttiva del 2022 e l’ipotesi della deroga per la pubblica incolumità
Analizzando lo stato attuale delle regole regionali, Bonaccorso individua un possibile canale tecnico-giuridico: “Nel frattempo sono subentrate norme ancora più stringenti che vietano la tombatura dei torrenti: il riferimento va alle Direttive tecniche dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia approvate con provvedimento numero 72 del 29 marzo 2022, ma che al punto 1.7 fissa una deroga per comprovate situazioni di pericolo e per garantire la tutela della pubblica incolumità. Si tratta di una previsione che, a mio avviso, potrebbe anche essere interpretata a favore di un intervento sul viale Annunziata, dove le frequenti paralisi del traffico creano effettivi problemi di sicurezza”.”.
“La normativa potrebbe aver registrato ulteriori evoluzioni o cavilli”, puntualizza in conclusione Bonaccorso. “Ma, se non fossero subentrati altri paletti, questa deroga meriterebbe un approfondimento da parte dei tecnici e degli uffici che seguono quotidianamente la materia. La risoluzione dei cronici problemi viabilistici del viale Annunziata e il blocco dell’unica corsia di marcia toccano da vicino la sicurezza e la pubblica incolumità: spero che lo spunto possa servire a chi ha le competenze aggiornate per riaprire un confronto, che sia sulla nostra vecchia proposta delle piastre o su altre soluzioni alternative”.
Ah ecco ora si può fare ,ma l’importante e farlo a regola d’arte e in sicurezza strutturale
Non solo non si coprirà mai, ma nemmeno strade nuove si faranno, perché Messina è così una città ferma al palo da 50 anni e più. Una cosa non dovevano fare, il tram, invece quello è stato fatto, male anzi malissimo, distruggendo quelle poche strade che c’erano ed adesso nemmeno il tram perché mettiamolo bene in testa, non lo vedremo più circolare perché i problemi a Messina si autoalimentano come i temporali autunnali.
Si scopre sempre dopo cosa si può, la preparazione scientifica di questi dirigenti comunali e regionali è a dir poco discutibile, pensare che li paghiamo a peso d’oro, difficile trovarne uno preparato, tutti modestamente scarsi.
Un qualunque commento lascia il tempo che trova! un approccio superficiale non risolve i problemi gravi quali quelli della viabilità che investono il ” villaggio” Annunziata. Quando ancora si lavorava per la realizzazione degli svincoli Giostra/Annunziata, l’Associazione Progetto Eden elaborava e diffondeva studi sugli scenari futuri, promuoveva incontri ai più alti livelli, politici e tecnici, assemblee con i cittadini, realizzando anche scenari caotici con i famosi ” presepi”. Poi, i progetti, grazie all’opera del nostro socio ing. Andrea Bonaccorso, poi le sollecitazioni, gli interventi presso i vari assessori e la Regione, poi, poi… Anni di impegni che non hanno sortito un qualche risultato. L’auspicio è che si apra un nuovo e proficuo dibattito per la soluzione di questo sempre più grave problema che non è solo degli abitanti dell’Annunziata. Ieri, all’uscita da scuola, tutto il viale Annunziata bloccato con una marea di auto in entrata e in uscita dallo svincolo. L’ultima assicurazione dataci è che se si fa il ponte, qualche briciola cadrà anche qui. Sembra quasi un…baratto!!!
La questione è troppo importante per la zona, vitale per migliorare la viabilità e la vivibilità, oltre che per motivi di pubblica sicurezza. È indispensabile fare il possibile per rendere il viale annunziata una vera strada collegata allo svincolo invece che un budello. Se esiste anche solo una minima possibiita di superare legalmente il divieto imposto dalle norme attuali si persegua l’obiettivo con tutte le forze possibili e immaginabili. D’altronde quando in tempi non troppo lontani è stata realizzata la copertura del torrente San licandro il codice dell’ambiente era già in vigore, non so come hanno fatto, forse la progettazione fu approvata prima, ma non importa. Adesso l’importante è risolvere questo problema. Ma subito! Domani è già tardi. Al ponte ed alle mega opere avveniristiche ci pensieremo tra qualche decennio
Sia la proposta oggetto dell’articolo che molti dei commenti dei lettori vertono sulla ricerca miracolosa di una scorciatoria tecnico-giurdica per superare il divieto di copertura delle vie d’acqua imposto dalle più recenti normative regionali e non, in materia di sicurezza.
Mi sembra che sia una logica pericolosa e folle in un tempo, il nostro, che ha già offerto un corposo antipasto dei fenomeni estremi (vedi tragedia di Giampilieri 2009) che già connotano la nostra regione, e che sempre più vengono annunciati e previsti da chi si occupa di clima, e vissuti già sulla nostra pelle (vedi le temperature di questa estate). Siamo alunni scadenti che non vogliono ascoltare la lezione e guardare la realtà preferendo continuare a vivere giorno per giorno, piuttosto che programmare il futuro e adattarsi ai cambiamenti, salvo poi gridare alla tragedia e al fato maledetto!
Non sappiamo ragionare in altro modo che aggiungendo cemento e ancora cemento, pur avendo tale strategia causato le attuali criticità del Torrente Annunziata e mille altre. L’ultimo assalto alla nostra terra è stato il prg varato nei primissimi anni 2000 (2002??)
Ma quando verrà il giorno del nostro cambiamento???
Una “soluzione” alternativa ci sarebbe. Poiché gli ingorghi più frequenti avvengono in direzione monte-mare, basterebbe rendere a senso unico monte-mare il viale annunziata e lasciare la direzione mare-monte alla via del fante con divieto di sosta lungo i tratti più stretti.
Una “soluzione” alternativa a mio avviso ci sarebbe: In considerazione che i maggiori ingorghi avvengono in direzione monte-mare basterebbe rendere a senso unico monte-mare l’attuale viale annunziata tra la rotatoria con il viale Regina Elena e la rotatoria più a monte e usare la via del Fante per la direzione mare-monte, con rigoroso divieto di sosta nei tratti più stretti.