Messina. Oggi la "Notte delle ricercatrici", ecco tutti gli appuntamenti - Tempostretto

Il programma delle attività per promuovere le vocazioni scientifiche

Oggi il Rettorato di Messina ospiterà l’appuntamento con la “Mediterranean Researchers’ Night” – o più semplicemente “Mednight” (giunta alla quarta edizione). Per l’occasione, Messina si unirà a più di 400 città Europee nel celebrare la grande festa Europea della Scienza.

Settanta attività si svolgeranno nel contesto della “Notte delle Ricercatrici”, il cui scopo principale è quello di sottolineare e valorizzare il ruolo delle donne nella ricerca scientifica. In quest’ottica, il pubblico potrà vedere alcune delle mostre ideate e composte esclusivamente da scienziate.

Il programma

Dalle 17 alle 21, si svolgeranno 20 attività specificamente dedicate ai più piccoli, grazie alle quali i ricercatori dell’Università di Messina coinvolgeranno i piccoli ospiti in giochi, quiz, esperimenti e dimostrazioni scientifiche.

Alle 17.30 partirà dal Rettorato una visita guidata “tattile”, adattata specificamente alle esigenze delle persone ipovedenti e non vedenti, che si snoderà attraverso i principali monumenti di Messina partendo dal busto del Laocoonte fino alle formelle bronzee del Portale del Duomo, la statua di Giovanni d’Austria e le antiche colonne della Chiesa dei Catalani per consentire una fantastica ed inclusiva lettura del nostro territorio.

Alle 18.30 la responsabile di Rai Meteo Claudia Adamo, coinvolgerà i più giovani in un dibattito dal titolo “Spazio Meteo per Ragazzi”.

Dalle 19, fino a mezzanotte, si svolgeranno altre 50 attività aperte al pubblico, fra esperimenti, dimostrazioni, laboratori, questionari, test e quiz.

Alle 23.30 si terrà la premiazione del concorso “Sfida Mednight”, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.

Uno degli obiettivi principali di Mednight è promuovere le vocazioni scientifiche utilizzando formati e attività attraenti per tutta la famiglia, e rendendo visibile il valore della scienza nella società. Esperimenti, convegni, mostre e spettacoli scientifici per tutti i tipi di pubblico sono alcuni dei formati utilizzati. Un’altra delle attrazioni dell’evento è l’European Union Corner, un luogo in cui viene mostrato ai partecipanti che il progresso della scienza richiede la collaborazione di molti paesi, ed è per questo che il finanziamento dei progetti europei è così importante.