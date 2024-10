Messina, “operai sul tetto senza casco e alcuna protezione”

A lanciare l'allarme un cittadino, che ha scattato le fotografie ieri mattina

MESSINA – La segnalazione è arrivata al nostro numero WhatsApp 366.8726275. Ecco il messaggio di un cittadino: “Lavoratori in terrazza per una sopraelevazione in una via del centro di Messina ieri mattina. Quello che colpisce è l’assenza di casco e di ogni tipo di protezione. Una persona è persino scivolata lì sopra ed è riuscita a reggersi su una gamba”.

Nel settembre 2023 abbiamo immortalato una scena analoga: tre persone sul tetto di una scuola senza utilizzare dispostivi collettivi come ponteggi, parapetti e reti. I dispositivi individuali, le imbracature, vanno utilizzati invece se nel tetto sono presenti corde d’acciaio a cui ancorarsi. I riferimenti normativi sono gli articoli 111 e 148 del decreto legislativo 81 del 2008.

Le morti sul lavoro e la sicurezza che non c’è

Sul tema morti sul lavoro e sicurezza l’ultimo nostro articolo è del 18 settembre. In Italia, l’Inail ha registrato 577 morti sul lavoro nei primi 7 mesi del 2024. In base ai dati di “Vega”, Osservatorio sicurezza sul lavoro, alla fine dei primi sei mesi del 2024, le regioni in zona rossa risultano Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Campania, Emilia-Romagna e Umbria. Regioni con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (pari a 15,4 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori). roprio in Sicilia si rileva, nei primi sette mesi del 2024, un lieve aumento degli infortuni sul lavoro (+1,9%, da 12.675 a 12.924).

Il tema è politico e investe la cronica carenza di ispettori del lavoro. Ma il primo passo, intanto, è che datori di lavoro e lavoratori non considerino la sicurezza un optional. Ogni vita va salvaguardata e piangiamo troppi morti in questa guerra che lo Stato e le Regioni fanno finta di combattere.

