Messina, parcheggi h24 e bus fino alle 2: il piano di Atm per i concerti a Piazza Duomo - Tempostretto

L'azienda trasporti implementa il servizio per rendere più facili gli spostamenti anche in tarda serata. Attivo il servizio di rimozione forzata

MESSINA – Atm si prepara ai concerti, con iniziative mirate per permettere alla cittadinanza di usufruire del trasporto pubblico tanto pre quanto post evento. L’azienda trasporti messinese spiega che saranno prolungate le corse del tram e lo shuttle manterrà la frequenza di 15 minuti fino alle 2:00, nelle serate degli eventi.

Per permettere il parcheggio delle auto sono sempre disponibili le aree di sosta gestite da Atm: Cavallotti, Cavalcavia-San Raineri, Villa Dante e i parcheggi di interscambio Bonino – ZIR e Annunziata. Inoltre, eccezionalmente per le giornate dei concerti, il parcheggio “Fosso” di via La Farina rimarrà a disposizione dei cittadini h24. Gli utenti avranno la possibilità di lasciare le auto nei parcheggi di interscambio e in quelli coperti e di raggiungere Piazza Duomo con i mezzi pubblici in modo da evitare di congestionare il centro cittadino. Sarà attivo anche il servizio di rimozione forzata per permettere il regolare passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico.

Atm, poi, ha pubblicato indicazioni di viaggio in base al modo in cui si arriva in città:

• Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist a piedi: prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud e scendere alla fermata Municipio per raggiungere poi a piedi Piazza Duomo. Oppure prendere la linea 1 shuttle 100 in direzione sud e scendere nei pressi della piazza.

• Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist in auto: è possibile lasciare l’auto al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram-Museo) e prendere il tram fino alla fermata Municipio per poi raggiungere a piedi Piazza Duomo. Oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti, Via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale) e prendere il bus 1 Shuttle 100 (fermata Cavallotti), fino a Piazza Duomo.

• Per chi arriva con il treno alla stazione ferroviaria o con il traghetto alla stazione marittima: prendere il tram e scendere alla fermata Municipio per raggiungere poi a piedi Piazza Duomo. Oppure potrà servirsi della linea 1 shuttle 100, in direzione nord, e scendere nei pressi della piazza.