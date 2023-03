Messina. Patatine, kebab e wurstel in vendita in un locale sporco, attività sospesa FOTO - Tempostretto

Sequestrati 200 kg di cibo conservato in congelatori sporchi e spacciato per fresco

La polizia municipale, sezione annona di Messina, ha scoperto un locale, adibito alla semplice vendita di kebab e patatine, in cui venivano venduti anche altri alimenti e soprattutto alcolici senza autorizzazione. Non è stato indicato il nome del locale ma si trova in centro città.

Il controllo è avvenuto insieme a personale dell’Asp di Messina. “L’attività – scrivono i vigili – non rispettava le più elementari norme igieniche e di trasparenza verso il consumatore finale, ponendo in vendita prodotti prima congelati e poi decongelati impropriamente spacciandoli come freschi. La conservazione avveniva attraverso banchi congelatore sudici e con la merce alimentare custodita in sacchi igienicamente inadeguati senza la debita tracciatura o addirittura aperti e a contatto con le sudici pareti del congelatore. Le due celle frigo ed i prodotti alimentari (patatine, carne, tranci di kebab e würstel in camicia) per un quantitativo di oltre 200 kg di prodotti sono stati sottoposti a sequestro giudiziario in attesa delle superiori disposizioni del giudice, mentre l’esercente è stato denunciato per i reati ipotizzati di frode in commercio e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione”.

L’attività è stata sospesa ed è stata comminata una multa di 5mila euro, in attesa dell’emanazione del provvedimento definitivo inibitorio del dipartimento commercio e dell’Asp.