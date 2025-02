Messina, pedone investito a Paradiso

L'uomo centrato da un furgone, soccorso da 3 agenti penitenziari. Intanto si valuta la versione dell'autista pirata di Maregrosso

Messina – Un altro incidente che ha visto coinvolto un pedone, ieri a Paradiso, dove un uomo è stato centrato da un furgone sulla litoranea. L’uomo è rimasto sull’asfalto mentre passeggiava bordo strada a piedi ed è stato soccorso da tre agenti della Polizia Penitenziaria. Gli agenti del Nucleo traduzioni erano di rientro al Comando dopo un servizio e, accortisi dell’accaduto, si sono fermati per soccorrere l’uomo e chiamare il 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso.

” I poliziotti penitenziari si sono occupati anche, nelle more dell’intervento della sezione infortunistica della Polizia Municipale, di veicolare il traffico in un’arteria molto tempo trafficata soprattutto nelle ore di punta. Solo con l’arrivo dell’ambulanza e della polizia municipale i poliziotti penitenziari del Nucleo TP di Messina hanno concluso il loro intervento facendo rientro al Reparto di appartenenza”, racconta il segretario nazionale del Consippe Francesco Scaduto.

Travolge pedone, scappa e poi si costituisce

Ieri mattina intorno alle 11 un 86enne era stato centrato da una utilitaria a Maregrosso. L’autista si è prima dileguato per poi presentarsi al comando dello Zir della Polizia Municipale. Gli agenti del comandante Giovanni Giardina insieme alla Procura della Repubblica stanno ora effettuando tutti gli accertamenti per verificare la versione del 56enne, che racconta di essersi allontanato, nell’immediato, perché colto dal panico ma di aver subito dopo avvisato i soccorsi per poi “costituirsi”. Al momento per lui non è ancora stato adottato alcun provvedimento.