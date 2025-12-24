Messina, pesce vietato o “non idoneo al consumo” ma in vendita: sequestro da 180kg

Multe per un totale di 7.500 euro. Su alcuni banchi al mercato Sant'Orsola anche specie "proibite", senza indicazioni su provenienza e scadenza

MESSINA – Un’operazione congiunta di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 180kg di pesce in vendita al mercato Sant’Orsola. Durante l’ispezione, infatti, sono state riscontrate diverse irregolarità e carenze nelle informazioni su provenienza, scadenza e tracciabilità dei prodotti freschi e di quelli congelati.

Sui banchi, inoltre, c’erano anche specie la cui vendita è proibita in periodi non consentiti dalle norme. E così sono scattati i sequestri e le sanzioni. I verbali elevati sono stati cinque, per un totale di 7.500 euro. Il pesce è stato giudicato non “idoneo al consumo umano” e così sarà smaltito da ditte specializzate. I controlli continueranno anche in vista delle festività.