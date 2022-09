Messina. Polizia municipale, contratti in scadenza: senza proroga 46 agenti in meno sulle strade - Tempostretto

L'allarme del Csa. Il Viminale non ha ancora risposto alla richiesta di allungare i contratti per un altro anno

MESSINA – Quarantasei agenti di Polizia municipale in meno sulle strade di Messina. Un rischio che si corre se non saranno rinnovati i loro contratti a tempo determinato, in scadenza il 31 ottobre 2022. La proroga, per un anno, è già stata chiesta da Palazzo Zanca al Viminale, ma al momento non sono arrivate risposte. A lanciare l’allarme sono stati Gaetano Giordano e Grazia Rinaldi del sindacato Csa, i quali evidenziano che alcuni dei 46 agenti, assunti nel 2020, sono già stati posti in ferie d’ufficio. “Il tempo stringe – evidenziano – e se la risposta da Roma dovesse tardare ci si troverebbe scoperti nel periodo autunnale e invernale. Il Corpo dei caschi bianchi è già ridotto all’osso. Oltre ai pensionamenti, sono aumentati i carichi di lavoro per gli innumerevoli controlli sul vastissimo territorio comunale per la prevenzione e repressione di illeciti ambientali e infrazioni stradali”.

Le carenze di organico

Per i due sindacalisti, il Corpo di Polizia municipale è carente di almeno 300 unità e presenta un’età media di 57 anni. Giordano e Rinaldi chiedono quindi “l’immediata proroga dei contratti con impiego full time e lo scorrimento della graduatoria degli idonei nonché il pagamento a saldo di tutte le spettanze maturate fino ad oggi”. Per prorogare di un anno i 46 contratti servono impegni spesa di circa un milione di euro. “Ma il nostro obiettivo principe – concludono i due – è quello di arrivare ad una stabilizzazione dei 46 agenti, che sono fondamentali per il presidio della città. Questi giovani hanno superato un concorso pubblico molto selettivo e hanno mostrato in questi anni di lavoro grande sensibilità verso la città e ottima professionalità”.

