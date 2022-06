Messina. Prezzi benzina alle stelle, gestori dei distributori a convegno - Tempostretto

A Capo Peloro su iniziativa dei gestori locali Bossa e Ruggeri incontro con i vertici nazionali della Federazione gestori impianti di carburanti. Si cercherà una soluzione all'aumento dei prezzi e a fermare le frodi

MESSINA – Gli aumenti del carburante hanno superato del 45% i prezzi dell’anno precedente. Iva e accise evase da gestori che fanno concorrenza sleale. Questi temi saranno affrontati nella serata di oggi, mercoledì 15 giugno, dai gestori di carburante della Sicilia che si incontreranno a Messina con i vertici nazionali della Federazione gestori impianti carburanti.

L’incontro in programma alle ore 21 tra il presidente nazionale Roberto Di Vincenzo e i segretari Roberto Timpani e Fabrizio Zaino avverrà presso il resort hotel Capo Peloro e in quest’occasione si cercheranno di evidenziare le problematica acuite dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina che stanno affliggendo il settore. Un incontro fortemente voluto da Stello Bossa e Salvatore Ruggeri che rappresentano degnamente da decenni questa categoria a livello locale, regionale e nazionale.

Far luce sugli scenari futuri

Per i gestori di carburante messinesi questo incontro, con la rappresentanza nazionale del settore, rappresenta un momento assolutamente importante per poter capire e decifrare i possibili scenari di questa categoria. Parlare di carburanti e gestori in questo momento è un fatto di assoluta attualità che purtroppo ha coinvolto tutto il mondo automobilistico con gravi ripercussioni sui bilanci familiari per gli aumenti, talvolta ingiustificati, che giornalmente abbiamo avuto il dispiacere di constatare.

In questo convegno si discuterà non solo sulla dinamica dei prezzi fuori controllo, con aumenti che hanno superato il 45% rispetto a quelli dell’anno precedente, ma anche di una diminuzione della vendita dei carburanti stessi che si attesta tra il 25 ed il 30%, dato questo assolutamente significativo e negativo per l’asfittica attuale economia dei gestori. E purtroppo il trend è negativo in entrambe le direzioni.

Fermare aumenti e frodi

Su questi aumenti incomprensibili si è espresso anche un ministro della Repubblica Italiana dichiarando che” non esiste una motivazione tecnica per cui questi carburanti siano così costosi” e che “siamo in presenza di una colossale truffa”. Ma alle parole purtroppo non sono seguiti i fatti, aumentando giorno dopo giorno sempre di più i carburanti e non avendo alcuna notizia se sia stato perseguito qualcuno per truffa. Di risposte non se ne sono avute neanche sulle accise che i gestori hanno anticipato sulla diminuzione avvenuta il 21 marzo scorso.

“Parlarne in questo periodo e parlarne subito è meglio”, spiega Bossa che proprio con questo evento vuole partire da Messina per riorganizzare la base e per cercare di dare fiducia e serenità ad un settore che è stato negli ultimi anni trascurato se non maltrattato. “Altro punto negativo – aggiunge Ruggeri – è quello relativo alle frodi fiscali sui carburanti che sono diffuse a livello nazionale. Su tali frodi sono stati, anche di recente, effettuati numerosi interventi da parte delle forze della Guardia di Finanza che hanno rilevato e continuano a rilevare la commistione di interessi ed il coinvolgimento in queste illegalità di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Questa negligenza sull’Iva e sulle accise evase, negli anni ha determinato dei guasti a tutti i gestori di carburanti determinando una concorrenza sleale nei confronti di operatori onesti. Per ultimo Bossa e Ruggeri invitano a questo convegno tutti i gestori di carburanti della città di Messina e provincia affinché possano avere notizie certe su quanto viene discusso sui tavoli nazionali e un quadro chiaro del loro possibile futuro raccontato da chi si impegna quotidianamente per la possibile risoluzione dei problemi del settore.