Messina pronta allo Stretto Pride: l’amore “in continuo movimento” sulle pensiline Atm

L'azienda partecipa anche quest'anno attivamente con le nuove grafiche alle fermate dei bus

MESSINA – Come già accaduto in passato, Atm ha voluto lanciare un messaggio d’amore a sostegno dello Stretto Pride 2026, che si terrà domani pomeriggio con raduno alle 17 in Piazza Antonello. Per l’occasione l’azienda trasporti ha cambiato le grafiche delle pensiline alle fermate degli autobus. Ora campeggiano i colori del Pride e della comunità Lgbtqia+, quell’arcobaleno che è anche simbolo di pace. E la scritta, in italiano e in inglese, parla chiaro: “Il nostro amore in continuo movimento”.

Il messaggio di Atm

Attraverso i propri canali social, Atm ha lanciato un messaggio: “Un invito aperto a tutta la cittadinanza per valorizzare l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’origine, l’età, la religione e le abilità di ogni singola persona, in ogni contesto della vita sociale. Atm si mette in viaggio verso un futuro senza barriere, dove ogni diversità è una ricchezza da tutelare”.