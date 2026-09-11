Pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, lavori a buon ritmo

La data di riapertura è fissata al 13 ottobre

Assistenza garantita, Pronto Soccorso pienamente operativi e lavori al Piemonte che procedono a ritmi serrati per rispettare la riapertura del 12 ottobre. È il messaggio che arriva dal vertice tenutosi alla Direzione Sanitaria dell’ospedale Piemonte per verificare l’attuazione del Piano operativo legato alla chiusura temporanea del Pronto Soccorso dallo scorso 31 agosto.

All’incontro hanno partecipato i vertici dell’Irccs Bonino Pulejo, dell’Azienda Ospedaliera Papardo, del Policlinico Universitario e il Comune di Messina.

Il direttore generale dell’Irccs, Maurizio Lanza, ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario impegnato e ha riepilogato lo sforzo straordinario messo in campo assegnando proprio personale dipendente per potenziare i Pronto Soccorso degli altri due ospedali cittadini, al fine di garantire che nessuno restasse senza risposta nell’emergenza.

L’obiettivo è di coinvolgere anche l’Asp di Messina, che ha già dato la sua disponibilità, con gli Ospedali di Comunità, gli ospedali della provincia e il privato convenzionato, per distribuire al meglio i carichi e supportare i cittadini.

Cronoprogramma confermato

Il cantiere del Pronto Soccorso del Piemonte è operativo a ritmi serrati. Gli interventi stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e l’obiettivo della riapertura il 12 ottobre è pienamente confermato, per restituire ai messinesi un Pronto Soccorso più moderno, sicuro ed efficiente.

L’Irccs ha già dato mandato alla Direzione Sanitaria di reperire le ulteriori risorse richieste per potenziare ulteriormente Papardo e Policlinico in queste settimane.