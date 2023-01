Messina. Psicologi al Policlinico per i pazienti ematologici grazie all'Ail - Tempostretto

La sezione Ail Messina è riuscita a creare una rete di sostegno e assistenza, diventando un punto di riferimento per le due Ematologia e per i pazienti

MESSINA – Supportare sul piano psicologico i pazienti ematologici. Prosegue nel segno della collaborazione costruttiva la sinergia tra il Policlinico e l’Ail Messina. Ha preso il via presso l’Unità ospedaliera complessa di Ematologia, guidata dal professore Alessandro Allegra, “Prendiamoci Cura”, il progetto – finanziato dall’Ail Messina – che prevede la presenza in reparto di psicologi dedicati per i pazienti affetti da oncoemopatie.

In tutto sei i professionisti psicologi dedicati a questo progetto. L’obiettivo è quello di fornire un aiuto concreto per ridurre il dolore psicologico che spesso caratterizza chi sta affrontando un percorso di malattia complesso, in cui l’ansia e la depressione possono essere predominanti. Sono previsti otto incontri per paziente, della durata di 50 minuti ciascuno, con una cadenza settimanale; l’intento è fornire un servizio costante e continuo con la partecipazione attiva del paziente ai colloqui all’interno di spazi protetti dedicati a tale scopo. L’accesso al servizio psicologico può essere spontaneo o su segnalazione del medico di reparto.

“Numerosi studi – sottolinea il prof. Allegra – hanno dimostrato che oltre la metà dei pazienti oncologici manifesta una certa quota di “distress” o disagio psicologico che può interferire con la capacità di affrontare in modo efficace la neoplasia. Di certo la presenza di questi professionisti in reparto sarà un’ulteriore terapia per i nostri pazienti e sosterrà anche il nostro lavoro clinico quotidiano”.

Un legame consolidato quello di AIL Messina con l’ematologia dell’Azienda ospedaliera universitaria e che già alcuni mesi fa ha visto l’Associazione Italiana contro le Leucemie finanziare una borsa di studio per un data manager. Si tratta di una figura professionale, estremamente qualificata, che ha un ruolo strategico nel campo della ricerca clinica, specie per coordinare le sperimentazioni cliniche.

“Siamo grati all’Ail di Messina – sottolinea Giampiero Bonaccorsi, commissario straordinario del Policlinico – per questa ulteriore attestazione di vicinanza e supporto alle attività della nostra ematologia. È un aiuto concreto ai nostri pazienti che, in un momento di estrema fragilità, possono contare su un’assistenza che cura la mente e lo spirito con l’intento di essere terapeutica ed efficace al pari di altri trattamenti clinici. Siamo certi che l’apporto di questi professionisti sarà prezioso”.

La Sezione Ail di Messina – sottolinea il presidente Giuseppe Augusto – nasce nel 1999 per sostenere le Unità operative complessa di Ematologia del Policlinico e del Papardo. Diventa così una delle attuali 83 sezioni del nostro Paese. Nel tempo la sezione Ail Messina è riuscita a creare una rete di sostegno e assistenza, diventando un punto di riferimento per le due Ematologia e per i pazienti. Grazie al contributo di Tanti nostri sostenitori della Città di Messina e della provincia: