Messina. Quelli che gettano di tutto nell’indifferenziata, condomini segnalati

La Polizia Municipale ha contattato gli amministratori

“Dopo anni di raccolta porta a porta con un calendario preciso e regole chiare, non è tollerabile che anche in area centro oggi ci siano ancora condomini che si comportano come se le regole non esistessero”.

Così denuncia Messina Servizi.

“I carrellati dell’indifferenziato vengono sistematicamente usati da alcuni condomìni per gettare di tutto e di più: carta, cartone, vetro, plastica, organico… rifiuti perfettamente differenziabili, che andrebbero conferiti nei giorni previsti dal calendario. L’indifferenziato è solo un giorno a settimana e dovrebbe essere la parte minima, residuale, composta solo da quei rifiuti che non possono essere separati e che non hanno alcuna possibilità di essere trasformati o recuperati, agire ignorando le regole equivale a compiere un danno alla collettività”.

I condomini responsabili sono già stati segnalati alla Polizia Municipale, che ha già contattato gli amministratori.

“Non si tratta di un nostro disservizio – conclude Messina Servizi – ma di una precisa scelta di chi non rispetta le regole e non sarà la città intera a pagare per l’inciviltà di pochi. Le regole esistono e vanno rispettate da tutti”.