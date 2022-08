Messina. Riaperta Villa Mazzini dopo 9 mesi di lavori - Tempostretto

Il piccolo e storico parco in zona Boccetta è stato riqualificato

Messa in sicurezza, recupero della pavimentazione, ripristino delle aiuole con i relativi muretti, sistemazione dei cancelli d’ingresso e della recinzione di tutto il perimetro. Villa Mazzini ha un volto nuovo dopo i lavori di riqualificazione, i cittadini hanno potuto ammirarla per la prima volta stamattina.

Consegnati nello scorso novembre, i lavori sarebbero dovuti durare sei mesi ma alla fine ne sono serviti nove.

Uscita la ditta che si è occupata della sostituzione della pavimentazione dissestata sono subentrate Amam e Messina Servizi per circa una settimana. La villa è stata pulita, le piante potate, le aiuole sono tornate in fiore e la vasca con pesci e tartarughe è stata sistemata.

Poi è stata la volta degli arredi per i bambini: scivoli, giochi a molla e dondoli.

I giochini a pagamento, come il trenino e le giostrine, che non erano stati interessati dallo sgombero dello scorso autunno, sono già stati risistemati e pronti per essere utilizzati. Per i bagni invece si dovranno attendere nuovi interventi. Alla riapertura della villa comunale quelli, infatti, sono rimasti ancora chiusi.

