Messina. Ripristino pavimentazione stradale: dall'11 al 18 luglio limitazioni viarie nelle vie Pola e Cuppari - Tempostretto

MESSINA – Per consentire interventi di ripristino della pavimentazione stradale in via Pola e nel tratto di via Cuppari, compreso tra le vie Istria e Principessa Mafalda, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto, da lunedì 11 a lunedì 18, durante la fascia oraria 7,30-17,30, in via Pola e nel tratto di via Cuppari, compreso tra le vie Istria e Principessa Mafalda, saranno istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà impegnata dai lavori, garantendo l’attraversamento veicolare in corrispondenza di tutte le aree di intersezione, realizzando gli interventi per fasi. Previsto il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Festività del Santo Patrono di Tipoldo: le limitazioni viarie.

In occasione delle festività del Santo Patrono di Tipoldo, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da domenica 10 a domenica 17, dalle ore 20 alle 24, sarà trasferito il capolinea degli autobus ATM dalla piazza San Giuseppe del villaggio Tipoldo allo slargo sito poco più a valle nell’iniziale deviazione della S.P. 39 con le vie del borgo Tipoldo; istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati della S.P. 39 per una lunghezza di 60 metri, in corrispondenza del sito di trasferimento temporaneo del capolinea degli autobus ATM.

Lavori allaccio alla rete comunale acque nere.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di allaccio alla rete comunale acque nere in via Comunale Santo, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto lunedì 11 e martedì 12, in via Comunale Santo, in corrispondenza del numero civico 285, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, per un tratto di 30 metri; di transito veicolare nella parte di carreggiata stradale, oggetto di occupazione suolo, consentendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella restante parte di carreggiata stradale non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; ed il limite massimo di velocità di 20 km/h nel tratto interessato.

Scerbatura.

Per consentire a Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto l’istituzione, per singoli tratti di intervento giornaliero, del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, da lunedì 11 sino al 2 agosto, nella fascia oraria 6-14, in vari quadrilateri e tratti di strada a Ganzirri. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

Mercoledì 13 divieto di sosta nelle vie Roma e Croce Rossa.

Mercoledì 13, dalle ore 7 alle 19.30, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Croce Rossa, per un tratto di 14 metri a sud dell’intersezione con via Roma ed entrambi i lati di via Roma per un tratto di 14 metri ad ovest di via Croce Rossa; istituito anche il limite di velocità di 30 km/h ed interdetto il transito pedonale. La limitazione viaria è stata disposta per consentire lavori urgenti di messa in sicurezza di balconi di un immobile.

Interventi di sostituzione di gruppi di riduzione: le limitazioni viarie.

In coincidenza con gli interventi di sostituzione di gruppi di riduzione, sono previste limitazioni viarie martedì 12, lunedì 25 e martedì 26. Pertanto in contrada Avarna (martedì 12), largo Diogene (lunedì 25), via Comunale Santa Lucia (martedì 26) vigeranno il divieto di sosta, 0-24, zona rimozione coatta, su entrambi i lati; il restringimento della carreggiata stradale; il senso unico alternato di circolazione, con regolamentazione mediante idonea segnaletica stradale, con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette e/o con impianto semaforico mobile; il limite massimo di velocità di 30 km/h; e garantire, in sicurezza, il regolare transito veicolare con l’ausilio di movieri, ed il transito pedonale, con particolare riguardo a quello delle persone disabili, che dovrà essere garantito, in sicurezza, realizzando idonea segnaletica stradale di indirizzamento per i pedoni ed eventuali percorsi pedonali protetti.

Evento “Storiche sotto le stelle”: i provvedimenti viari.

In occasione dell’evento “Storiche sotto le stelle”, sabato 16, dalle ore 18 sino alle 19.45, saranno istituiti i divieti di sosta, in entrambi i lati, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, nei settori nord/ovest e sud/ovest di piazza Castronovo. Il provvedimento è stato adottato per consentire, in sicurezza, il posizionamento di circa 30 autovetture storiche partecipanti all’evento.