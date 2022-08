Messina. Ritorna la Vara nel ricordo di Franz Riccobono - Tempostretto

Il 15 agosto si rinnova la tradizione "ma non smettiamo di adottare le misure anti Covid", è l'appello del sindaco

MESSINA – Ritorna la Vara dopo lo stop da pandemia. Ritorna il 15 agosto nel segno della memoria, dedicando l’evento popolare e religioso all’intellettuale messinese Franz Riccobono. Oggi a Palazzo Zanca, per la presentazione di tutte le iniziative collegate, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso ha sottolineato l’importanza del “patrocinio del ministero dei Beni culturali. Nessuno ci aveva pensato ma è un riconoscimento a una manifestazione di assoluto valore. Ed è fondamentale ricordare uno studioso come Riccobono, da poco scomparso, attento alle nostre radici e sempre pronto a valorizzarle”.

Erano presenti alla conferenza stampa i rappresentanti del gruppo storico-culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina. Il titolo dell’edizione 2022 è “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni”, con una serie di eventi collaterali, dal Pala Cicciò alle mostre.

“Partecipiamo alla Vara ma in sicurezza, il Covid non è finito”

Se l’assessore Massimo Minutoli ha dato un apporto sul piano concreto – “la Vara è una macchina complessa che richiede il coinvolgimento di tutta la struttura comunale e di tutte le realtà che collaborano” – mentre il sindaco Federico Basile ha evidenziato: “Sono emozionato per questo ritorno della Vara, che mi riempie d’orgoglio. Ma, attenzione, manteniamo le norme di sicurezza anti Covid”. Un invito ribadito pure dall’assessore Minutoli.

In più, sarà emesso il 12 agosto il francobollo ordinario appartenente alle serie tematica “Le festività”, dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina”, ed è stato presentato dal giornalista Cesare Giorgianni. Tra gli interventi, quelli di Francesco Forami, del Comitato Vara, dell’architetto Nino Principato, tra gli animatori del gruppo storico Vara, e pure, presente nel pubblico, dell’ex componente del Comitato Vara Franco Molonia.

Il programma

PROGRAMMA

1 Agosto Lunedì, ore 07,30

— Trasporto e collocazione del cippo della Vara da deposito in ViaCatania a piazza Castronovo

1 Agosto Lunedì, ore 18,30

— Benedizione del cippo addobbato della Vara in piazza Castronovo.Sparo di batteria e cassette

10 Agostomercoledì, ore 18,00

— Trasferimento dei Giganti e del Cammello dal deposito di via Catania a Camaro Superiore inpiazzaFazio

accompagnato dai Gruppi Folk

10 Agostomercoledì, ore 20,45

—Accensione delle luminarie in Piazza Castronovo, via Garibaldi, viaPrimo Settembre, Piazza Duomo

10 — 14 Agosto

Palazzo Zanca. Esposizione nell’atrio del Cero Storico di Messina realizzato da Francesco Forami,a cura del

“GruppoStorico-Culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina”

“GruppoStorico-Culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina” Basilica Cattedrale. Esposizione della “Bara” della Vergine Assunta, a cura del GruppoStorico “Vara

dell’Assunta e dei Giganti” in collaborazione con l’Associazione “MessinaSacra”

12 Agosto venerdì, ore 09.00-13.00

— Palazzo Zanca. Ufficio Postale distaccato di Poste Italiane per l’emissione di un francobollo dedicato alla

“Processione della Vara e dei Giganti di Messina” appartenente alla serie tematica “Le festività” proposto

dal “Circolo Filatelico Peloritano”. Verrà utilizzato un annullo “Primo giorno” e saranno in vendita uno

specialefoldere altri prodotti filatelici legati all’emissione del francobollo

12 agosto venerdì, ore 07.00

dell’Assunta e dei Giganti” in collaborazione con l’Associazione “MessinaSacra” 12 Agosto venerdì, ore 09.00-13.00 — Palazzo Zanca. Ufficio Postale distaccato di Poste Italiane per l’emissione di un francobollo dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina” appartenente alla serie tematica “Le festività” proposto dal “Circolo Filatelico Peloritano”. Verrà utilizzato un annullo “Primo giorno” e saranno in vendita uno specialefoldere altri prodotti filatelici legati all’emissione del francobollo 12 agosto venerdì, ore 07.00 Trasferimento dei Giganti e del cammello da Camaro Superiore a Camaro Inferiore

13 Agosto sabato, ore 07,00

13 Agosto sabato, ore 07,00 Trasferimento dei Giganti e del cammello da Camaro Inferiore a Piazza Unione Europea

14 Agosto domenica,ore 21,30

— Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a Viale Giostra e

rientro

14 Agosto domenica,ore 19,00

14 Agosto domenica,ore 21,30 — Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a Viale Giostra e rientro 14 Agosto domenica,ore 19,00 Partenza del Cero Storico da Palazzo Zanca verso Piazza Castronovo

14 Agosto domenica, ore 23,00

— Sparo di batterie e cassette dalla terrazza del Palazzo Municipale

14 Agosto domenica, ore 20,30

— Santa Messa ai piedi della Vara in Piazza Castronovo

15 Agosto lunedì – ore 07,00 — Stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara

14 Agosto domenica, ore 23,00 — Sparo di batterie e cassette dalla terrazza del Palazzo Municipale 14 Agosto domenica, ore 20,30 — Santa Messa ai piedi della Vara in Piazza Castronovo 15 Agosto lunedì – ore 07,00 — Stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara ore 09,00 — Sparo di 21 colpi di cannone

ore 11.00— Basilica Cattedrale. Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo

S. E.Mons. Giovanni Accolla

S. E.Mons. Giovanni Accolla ore 18,30 — Partenza della Vara da Piazza Castronovo con spari di batteria e lancio di

bigliettini. Sparo di “bombe a giorno” dalla Madonnina del Porto alla fermata

davanti alla Prefettura. Sparo di fuochi pirotecnici all’arrivo della Vara in

piazza Duomo

bigliettini. Sparo di “bombe a giorno” dalla Madonnina del Porto alla fermata davanti alla Prefettura. Sparo di fuochi pirotecnici all’arrivo della Vara in piazza Duomo ore 23,00 — Esecuzione di fuochi pirotecnici dalla MadonninadelPorto, offerti dal

Gruppo Caronte&Tourist

19 Agosto venerdì, ore 19,00

— Premiazione nel Salone delle Bandiere del Municipio dei tre migliori balconi addobbati

31 Agosto mercoledì,ore 14,30

Gruppo Caronte&Tourist 19 Agosto venerdì, ore 19,00 — Premiazione nel Salone delle Bandiere del Municipio dei tre migliori balconi addobbati 31 Agosto mercoledì,ore 14,30 Smontaggio della Vara in Piazza Duomo e rientro al deposito di via Cataniadei Giganti

MOSTRE

PALACULTURA

1 Agosto – 2 Settembre 2022 — “Agosto a Messina. Manifestazioni civili e religiose, tradizione

econtemporaneiter – Mostra documentaria a cura dell’Archivio Storico e della Biblioteca Comunalecon la

collaborazione di A. Calabrese e dei volontari del Servizio Civile Nazionale

1 — 31 Agosto – Mostra Permanente della Vara e dei Giganti in collaborazione con l’Associazione “Amici del

Museodi MessinaFranzRiccobono”.

orari: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 9,00 — 13,30; martedì, giovedì, ore 9,00 — 13,00 e 15,00— 18,00)

PALAZZO ZANCA

12 — 29 agosto- “Storia e Fede a Messina”, esposizione filatelica e di cartoline d’epocaa cura del “Circolo

FilatelicoPeloritano”

10 — 31 agosto- Mostra fotografica “L’Agosto messinese negli anni ’50. Messina al centro dell’Arte edello

Spettacolo”. Esposizione delle ristampe di foto del “Fondo Michelangelo Vizzini”custodite presso l’Archivio

Comunale “Nino Scaglione”. Selezione e allestimento a cura di A. Calabrese e dei volontari del SCN

10 — 31 agosto — Esposizione litografia dei Giganti di Michele Pianebianco, a cura del Centro Studi Michele

Panebianco

CONFERENZE

ARENA CICCIÒ AL PALACULTURA

9 Agosto martedi, ore 19,00

-Arch. Nino Principato eprof. Giacomo Sorrenti con proiezione di immagini.

“La Vara: Teologia, Cosmologia, Scenotecnica e Simbologia”, a cura del “Gruppo Storico-Culturale della

Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina”

10Agosto-ore 19.00

-Prof. AntoninoSarica “La Vara dalla Storia alla Gastronomia: il racconto del Cuneo e i piatti del Mezzagosto

messinese”, a cura dell’Associazione”Antonello da Messina”