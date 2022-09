Messina. Rubano motorino in via Sant'Agostino, arrestati due minorenni - Tempostretto

Un 17enne e un 15enne si erano allontanati da una comunità cittadina

MESSINA – Arrestati alle prime luci dell’alba due minori in via Sant’Agostino. I poliziotti delle Volanti li hanno sorpresi ad armeggiare su un motorino in sosta e, una volta scoperti, a darsi velocemente alla fuga. Sono stati raggiunti poco dopo in via Don Blasco e arrestati nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso. Il mezzo su cui sono stati bloccati presentava il bloccasterzo forzato, i cavi d’accensione manomessi e parte dello scudo anteriore mancante.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che i minori, un diciassettenne e un quindicenne, erano affidati ad una comunità cittadina da cui si erano allontanati intorno alle 3 del mattino.

Su disposizione del giudice entrambi sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Catania in attesa dell’udienza di convalida. Il motorino rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario.