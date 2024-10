Messina Rugby sconfitto alla prima nel derby in casa del Cus Catania

Partita emozionante alla Cittadella Universitaria etnea, dieci mete e quattro cartellini gialli con i peloritani che muovono la loro classifica

CATANIA – Inizia con una sconfitta il campionato del Messina Rugby in Serie B. La formazione peloritana allenata dai coach Alibrandi e Miduri cede nel derby contro il Cus Catania per 41-30. Grande lotta alla Cittadella Universitaria, con entrambe le formazioni che vanno a segno 5 volte a testa e conquistano il punto di bonus offensivo. A far pendere la bilancia verso il lato etneo è stato il piede di Nasello, l’apertura catanese infatti ha trasformato sempre e aggiunto due piazzati dalla distanza generando il divario finale. Lato Messina è mancato il piede di Alessio Solano, assente, con Gabriele Spadaro chiamato al difficile compito di sostituirlo.

A complicare ulteriormente la partita degli ospiti anche i due cartellini gialli mostrati a Lo Giudice, nel primo tempo, e Vinci, nel finale di secondo tempo. Altro cartellino giallo per il capitano Rizzo, ma pareggiato con il contemporaneo provvedimento al catanese Irato. Il tallonatore di Messina alla fine sarà il miglior marcatore della gara tra i suoi con 15 punti finali, le altre due mete peloritane sono di Mastronardo e Coletta. A queste vanno aggiunti i punti al piede, una trasformazione e un piazzato, di Gabriele Spadaro.

La classifica del Messina Rugby nonostante la sconfitta si muove grazie al punto di bonus offensivo conquistato e se i peloritani fossero rimasti più vicini nel punteggio avrebbero ottenuto anche il punto di bonus difensivo. Nel girone 5 vincono Frascati, Ss Lazio e Rugby Nuovo Salario, quest’ultima senza ottenere bonus. Sconfitte Colleferro (che conquista un punto come Messina), Tigri Bari e Arechi. A riposo forzato l’Us Roma che avrebbe dovuto sfidare l’Amatori Catania, l’altra squadra etnea si è ritirata dal campionato e questo potrebbe comportare che non ci saranno retrocessioni da questo girone al termine del campionato. Da regolamento a retrocedere in Serie C sarà la decima classificata, si attende un comunicato della federazione in merito. Nella prossima giornata il Messina Rugby esordirà in casa contro il Colleferro domenica 20 ottobre, salvo richieste particolari degli ospiti.

Cus Catania – Messina Rugby 41-30

Alla Cittadella Universitaria di Catania passano in vantaggio i rosanero peloritani che al 3′ realizzano la prima meta stagionale con il capitano Rizzo, Spadaro non trasforma, e replicano al 9′ con la meta di Mastronardo, neanche questa volta arrivano i due punti aggiuntivi e Messina conduce 0-10. La reazione locale arriva al 14′ e al 20′ con le due mete di Zuccarello e Zappalà, entrambe trasformate da Nasello che mette il Cus avanti 14-10. La partita è combattuta con il capitano Rizzo che rimette avanti i suoi, seconda meta di giornata per il tallonatore del Messina Rugby, ma la trasformazione non arriva e gli ospiti tornano avanti ma restano anche in inferiorità numerica per gli ultimi dieci minuti del primo tempo per un cartellino giallo a Lo Giudice. Catania ne approfitta e segna nuovamente con Zuccarello, Nasello trasforma, ma allo scadere Coletta con una meta non trasformata, lascia in scia i suoi 21-20.

Nel secondo tempo dilaga il Cus Catania che trova la meta di Irato nei primi dieci minuti, ancora trasformata da Nasello, Messina replica con un piazzato dalla distanza che centra i pali di Gabriele Spadaro (28-23). Quando si entra nell’ultimo quarto allunga oltre break il Cus Catania con la meta di Zappalà, trasformata da Nasello. Quasi cinque minuti dopo ancora capitan Rizzo per Messina a segno, stavolta arriva anche la trasformazione di Spadaro per il 35-30. L’arbitro ancora costretto ad uscire cartellini gialli agli indirizzi di Irato, lato Catania, e Rizzo, lato Messina. Nel finale ancora un cartellino giallo per Messina, nel sin bin finisce Vinci, in mezzo arrivano due punizioni a segno di Nasello che fissa il punteggio sul 41-30 finale togliendo a Messina il bonus difensivo.

Tabellino

Cus Catania: Di Natale, Rocca, Lucenti, Panebianco A, Zappalà 10, Nasello 16, Grasso, Irato 5, Finocchiaro, Motta, Mammana, Giustolisi, Panebianco M, Zuccarello 10, Toscano.

A disposizione: Marsiglia, Aloé, Ingrassia, De Maria, Daupi, Scarpaci, Ferrarello.

Messina Rugby: Dejean, Lo Giudice, Kese, Doddis, Irrera, Spadaro Gabriele 5, Mastronardo 5, Mangano Alberto, Coletta 5, Vinci, Fracassi, Tornesi, Cafarelli, Rizzo 15, Durante.

A disposizione: De Meo, Lo Re, Maggio, Spadaro Gaetano, Biancuzzo, Tomasello, Ouedraogo.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Mete: 5-5. Trasformazioni: 5/5, 1/5. Piazzati: 2-1.

Arbitro: Antonio Santocono di Reggio Calabria.

Immagine in evidenza di Julia Merenda

Articoli correlati