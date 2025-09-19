 Messina. Sabato il corteo "Fermiamo il genocidio" di Gaza

Redazione

venerdì 19 Settembre 2025 - 12:30

Appuntamento alle 17.30 in piazza Antonello

“Gaza brucia a colpi di bombe e bulldozer si attua un genocidio da parte dello Stato d’Israele, come riconfermato in questi giorni dalla Commissione d’inchiesta indipendente nominata dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Mentre a Gaza la popolazione priva di tutto è costretta dall’esercito sionista ad un esodo forzato con l’obiettivo finale di una espulsione collettiva dalla Palestina e la deportazione forzata,  la più grande flottiglia civile nel Mediterraneo, la Global Sumud Flotilla, viaggia verso la Striscia senza una reale protezione dei Governi dalla reazione sionista, il movimento internazionale è in mobilitazione permanente al fine di costringere gli Stati a fermare il genocidio e ripristinare la legalità internazionale”.

A Messina sabato 20 settembre si terrà il corteo “Fermiamo il genocidio – sostegno alla Global Sumud Flotilla”.

Appuntamento in piazza Antonello ore 17:30
Itinerario: Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro – Università, Viale Garibaldi, Piazza Unione Europea (Municipio)

