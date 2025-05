Messina. Sabato uno spettacolo dedicato Giornata mondiale della danza

L'evento è in programma alle 20 al Teatro Vittorio Emanuele

MESSINA – Sabato 24 maggio alle 20:00, al Teatro Vittorio Emanuele, andrà in scena uno spettacolo dedicato alla Giornata mondiale della Danza e organizzato dalla Dis, associazione Danza in salute, con la partecipazione delle scuole siciliane dell’ASild (Associazione siciliana insegnanti laureati in danza).

Interverranno scuole ospiti da Palermo, Catania e Siracusa. L’ingresso al pubblico è gratuito e patrocinato dall’Ente teatro Vittorio Emanuele e dalla Regione, assessorato Turismo Sport e Spettacolo, e con il patrocinio gratuito del Comune di Messina. Inoltre, sarà presente all’ingresso del teatro una piccola mostra di tutù di repertorio professionali offerti dalla ditta Majoca di Catania.