 Villa Dante, l’inciviltà continua: l’area giochi ancora ostaggio dei piccoli rifiuti

Villa Dante, l’inciviltà continua: l’area giochi ancora ostaggio dei piccoli rifiuti

Marco Ipsale

Villa Dante, l’inciviltà continua: l’area giochi ancora ostaggio dei piccoli rifiuti

lunedì 16 Marzo 2026 - 09:00

La situazione non è migliorata, anzi: cittadini senza rispetto e pulizia carente

MESSINA – Una città che sembra condannata a un ciclo infinito di degrado e finta rigenerazione. Nel settembre del 2025 avevamo acceso i riflettori sull’area giochi di Villa Dante, un fiore all’occhiello rovinato da piccoli rifiuti sparsi. Oggi, a marzo 2026, la situazione è tornata al punto di partenza, anzi forse è peggiorata.

L’inciviltà di chi sporca dove giocano i propri figli

Una parte dei messinesi è incivile. Non ci sono giri di parole per descrivere chi, seduto su una panchina mentre il figlio corre tra le giostre, decide di abbandonare a terra bicchieri di plastica, mozziconi di sigaretta, bottigliette vuote e involucri di snack.

La pavimentazione anti-trauma e la ghiaia, dove i bambini si rotolano e mettono le mani, sono costellate di scarti. Una dimostrazione di lordura umana che non trova giustificazioni. Scegliere di non fare due metri per raggiungere un cestino significa mancare di rispetto non solo al bene comune, ma alla salute stessa dei più piccoli.

Se l’inciviltà è la causa scatenante, la gestione della pulizia deve essere la risposta. Evidentemente serve una frequenza di intervento adeguata al carico di utenza di Villa Dante. Non è tollerabile un’igiene “a sprazzi” ma serve un presidio costante.

Un degrado che soffoca anche l’esterno della Villa

Il problema, purtroppo, non si ferma ai cancelli del polmone verde cittadino. Se all’interno la trascuratezza è preoccupante, all’esterno di Villa Dante la situazione è persino peggiore. Nei marciapiedi perimetrali e nelle zone adiacenti il lerciume si accumula senza che nessuno intervenga in modo risolutivo.

I cittadini civili chiedono decoro, ma per ottenerlo serve che altri smettano di essere lordi e che si pulisca con maggiore frequenza.

rifiuti villa dante
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Un commento

  1. Alessandro Manzoni 16 Marzo 2026 09:16

    Il fatto che il messinese sia incivile è assodato, ma qui il problema è che chi
    dice di gestire la villa, cioè la Messina Social City, in vertità non gestisce un
    bel niente. Queste immagini si ripetono a periodi, ed è evidente che dovrebbero
    togliere la gestione all’azienda in questione, che non è in grado di svolgere
    il proprio lavoro, figuriamoci svolgere funzioni non proprie….

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