Messina. Sconto Tari per i donatori di sangue, ammesse 476 domande

Approvati gli elenchi dei beneficiari, 220 esclusi per irregolarità tributarie o documentali

Via libera alla graduatoria per l’ottenimento del contributo sulla Tari, Tassa sui Rifiuti, destinato ai donatori di sangue, midollo osseo e tessuti. Il Comune di Messina ha approvato gli elenchi degli idonei e degli esclusi relativi all’annualità 2025, come previsto dal Regolamento comunale per la promozione delle donazioni.

Il beneficio è di 200 euro per ciascun nucleo familiare donatore, incrementabile di 100 euro in caso di ulteriori donatori nello stesso nucleo.

I numeri del contributo Tari

L’iter, gestito dal Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, ha portato alla verifica di oltre 700 istanze. Ecco gli esiti delle verifiche:

Istanze presentate: 702

702 Istanze accolte (Idonei): 476

476 Istanze escluse: 220

220 Istanze eliminate per duplicazione: 6

Contribuenti esclusi e prossime tappe

220 contribuenti sono stati esclusi perché non hanno superato i controlli per irregolarità nei versamenti dei tributi locali e/o per carenze documentali.

Per la concessione del contributo è disponibile la somma complessiva di 100mila euro, già impegnata sul bilancio 2025. Il contributo sarà erogato tramite scomputo diretto dal pagamento della Tari.

Copia degli elenchi degli idonei e degli esclusi sarà consultabile a Palazzo Satellite, in piazza della Repubblica 40, allo sportello del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.