Messina. Sconto Tari per i donatori di sangue, ammesse 476 domande

Approvati gli elenchi dei beneficiari, 220 esclusi per irregolarità tributarie o documentali
Via libera alla graduatoria per l’ottenimento del contributo sulla Tari, Tassa sui Rifiuti, destinato ai donatori di sangue, midollo osseo e tessuti. Il Comune di Messina ha approvato gli elenchi degli idonei e degli esclusi relativi all’annualità 2025, come previsto dal Regolamento comunale per la promozione delle donazioni.
Il beneficio è di 200 euro per ciascun nucleo familiare donatore, incrementabile di 100 euro in caso di ulteriori donatori nello stesso nucleo.
I numeri del contributo Tari
L’iter, gestito dal Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, ha portato alla verifica di oltre 700 istanze. Ecco gli esiti delle verifiche:
- Istanze presentate: 702
- Istanze accolte (Idonei): 476
- Istanze escluse: 220
- Istanze eliminate per duplicazione: 6
Contribuenti esclusi e prossime tappe
220 contribuenti sono stati esclusi perché non hanno superato i controlli per irregolarità nei versamenti dei tributi locali e/o per carenze documentali.
Per la concessione del contributo è disponibile la somma complessiva di 100mila euro, già impegnata sul bilancio 2025. Il contributo sarà erogato tramite scomputo diretto dal pagamento della Tari.
Copia degli elenchi degli idonei e degli esclusi sarà consultabile a Palazzo Satellite, in piazza della Repubblica 40, allo sportello del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.