Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi

MESSINA – Ancora un incidente sulle strade cittadine. Dopo lo scontro tra un’auto e una vettura del tram, avvenuto questa mattina sul Viale S. Martino, nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, un furgone Fiat Doblò e un’ambulanza si sono scontrati in via Bonino, sotto il ponte ferroviario. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi. Gli autisti dei mezzi coinvolti nel sinistro non avrebbero riportato conseguenze fisiche.