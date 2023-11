Messina senz'acqua. "I lavori al Fiumefreddo proseguono secondo programma" - Tempostretto

Operative le autobotti e con sei punti fissi in città, comunica Amam

MESSINA – “I lavori proseguono secondo programma”, comunica Amam. Ecco la comunicazione: “Operative fino alle 20 di questa sera e a partire dalle 8 di sabato 18 le autobotti di cui dispone la macchina organizzativa che fa base al Coc (Centro Operativo Comunale). Il tutto per garantire il massimo aiuto alla popolazione nell’intero territorio cittadino, in ragione dell’interruzione idrica programmata e della conseguente ridotta distribuzione di acqua attraverso la rete”.

Gli interventi sono stati seguiti nei luoghi delle riparazioni da Tempostretto.

Due postazioni, Annunziata e Granatari, restano attive 24 ore su 24.

Sei stazionano già nei punti individuati nel Piano di Emergenza che Amam e Comune di Messina hanno condiviso con la Prefettura, presso i siti di: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, fronte Stazione Centrale FF.SS.,; PIAZZA FRANCESCO FAZIO – CAMARO; VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con via Michele Amari); SS114 PRESSI SALITA ZAFFERIA – Parcheggio Centro Commerciale Today; PIAZZA GRANATARI S.S. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova; VIALE ANNUNZIATA all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino (fronte rifornimento Esso).

Il Centro operativo comunale è l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866

