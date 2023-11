Interventi Amam per avere l'acqua h24, a Piedimonte e Taormina le prime sostituzioni VIDEO - Tempostretto

Tempostretto presente nei punti in cui si interviene oggi per migliorare la rete idrica a Messina

Servizio di Silvia De Domenico

TAORMINA – Succederà una volta al mese, fino ad aprile, e, ha dichiarato il sindaco Basile, “sono interventi necessari per migliorare la rete idrica e ridurre le perdite che oggi sono del 50%“. Sono nove punti in cui si interviene oggi e, sotto la galleria Taormina, si è proceduto alla sostituzione di un tratto della condotta, come documenta il video di Tempostretto. Le nuove valvole permetteranno di gestire meglio i guasti.

La nostra testata documenterà i lavori a Piedimonte, Taormina – Trappitello e Sant’Alessio. In generale, sono stati avviati gli interventi sull’acquedotto Fiumefreddo, così come da cronoprogramma, e i tecnici prevedono il rispetto dei tempi. Anche la macchina organizzativa predisposta da Amam e Comune è attiva dalle prime ore di questa mattina.

Interventi Amam

Dopo i sopralluoghi a Taormina e Sant’Alessio, dove si stanno posizionando le valvole, ci siamo spostati al serbatoio di Piedimonte. Da qui di fatto parte la condotta Fiumefreddo. Qui si sta sostituendo una parte della grossa tubazione e gli operai stanno provvedendo alla saldatura, che richiederà ancora qualche ora.

Nel tardo pomeriggio, il sindaco di Messina farà un sopralluogo nei cantieri della zona jonica. Anche nei cantieri più piccoli, a Messina, tutto procede in modo regolare. In generale, gran parte delle apparecchiature sono state montate e sono in fase di saldatura. La ditta che sta eseguendo i lavori in tutti i punti è la Cospin, con 40 operai. La direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Fabio Marineo.

