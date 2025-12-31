 Messina Servizi, oggi niente raccolta rifiuti. Servizio regolare la sera del 1. gennaio

Messina Servizi, oggi niente raccolta rifiuti. Servizio regolare la sera del 1. gennaio

Redazione

Messina Servizi, oggi niente raccolta rifiuti. Servizio regolare la sera del 1. gennaio

mercoledì 31 Dicembre 2025 - 10:49

Modifiche nei servizi di raccolta rifiuti per le festività di fine anno

In occasione delle festività di fine anno, questa sera, 31 dicembre, il servizio porta a porta sarà sospeso in tutte le Aree (Nord, Centro e Sud). Pertanto, i cittadini sono invitati a non esporre i rifiuti. Il servizio di raccolta sarà regolarmente ripristinato a partire dalla sera del 1° gennaio, con il consueto conferimento dei rifiuti secondo il calendario ordinario.

Per quanto riguarda le Isole Ecologiche: oggi, mercoledì 31 dicembre, tutte le Isole Ecologiche saranno aperte, tranne quella di Pistunina, che resterà chiusa per motivi tecnici. Il 1° gennaio 2026, tutte le Isole Ecologiche resteranno chiuse.

Messinaservizi Bene Comune invita la cittadinanza a rispettare le modifiche nei giorni di esposizione dei rifiuti, contribuendo al mantenimento del decoro urbano anche durante le festività.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
UniMe approva il Bilancio 2026-28, 90 nuovi ricercatori in arrivo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED