Messina Servizi, oggi niente raccolta rifiuti. Servizio regolare la sera del 1. gennaio

Modifiche nei servizi di raccolta rifiuti per le festività di fine anno

In occasione delle festività di fine anno, questa sera, 31 dicembre, il servizio porta a porta sarà sospeso in tutte le Aree (Nord, Centro e Sud). Pertanto, i cittadini sono invitati a non esporre i rifiuti. Il servizio di raccolta sarà regolarmente ripristinato a partire dalla sera del 1° gennaio, con il consueto conferimento dei rifiuti secondo il calendario ordinario.

Per quanto riguarda le Isole Ecologiche: oggi, mercoledì 31 dicembre, tutte le Isole Ecologiche saranno aperte, tranne quella di Pistunina, che resterà chiusa per motivi tecnici. Il 1° gennaio 2026, tutte le Isole Ecologiche resteranno chiuse.

Messinaservizi Bene Comune invita la cittadinanza a rispettare le modifiche nei giorni di esposizione dei rifiuti, contribuendo al mantenimento del decoro urbano anche durante le festività.