Da via Quinto Ennio a via Bisignano, utenze entro i primi 10 giorni di gennaio

Arismé a fianco delle famiglie assegnatarie

Hanno ottenuto una casa popolare in via Bisignano ma ancora non hanno potuto completare il trasferimento per la mancanze delle utenze. Sono tre famiglie che abitavano nelle baracche di via Quinto Ennio, in fase di demolizione.

Stamattina la direttrice generale di Arismè, Loredana Bonasera, insieme alla neo amministratrice, avv. Alessandra La Paglia, e per la Struttura Commissariale, il direttore dei lavori arch. Massimo Potenzone, il consulente tecnico ing. Gaetano Arrigo, l’impresa costruttrice e ai tecnici di Amam, ha incontrato le famiglie per affrontare direttamente le criticità emerse.

“Un confronto concreto, con un impegno preciso: entro i primi dieci giorni di gennaio saranno completate le ultime procedure per l’installazione dei contatori di acqua, energia elettrica e gas, consentendo finalmente il trasloco delle famiglie assegnatarie. Il risanamento non è fatto solo di consegna delle chiavi, ma di accompagnamento, ascolto e risoluzione dei problemi, anche quando i tempi si allungano e le difficoltà generano comprensibile disagio. Arismè sta lavorando in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e con le famiglie, con un unico obiettivo: garantire serenità, sicurezza e condizioni abitative pienamente funzionali. Questo è l’impegno assunto oggi, nell’ultimo giorno dell’anno, e da cui ripartiamo nel 2026”.