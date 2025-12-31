 Giardini Naxos. Respinto il ricorso: decade il sindaco Giorgio Stracuzzi

Gianluca Santisi

mercoledì 31 Dicembre 2025 - 11:10

La decisione della Corte d'appello di Messina

GIARDINI NAXOS – La Corte d’appello di Messina ha respinto il ricorso presentato l’8 gennaio 2024 dal sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina il 7 dicembre 2023, con la quale era stata dichiarata la sua decadenza.

La Prima Sezione civile del Tribunale di Messina aveva infatti stabilito che Stracuzzi, eletto sindaco di Giardini Naxos nel 2020, fosse incompatibile con la carica. La vicenda è legata a degli incarichi di progettazione affidati al fratello del sindaco, prima dell’inizio di questa legislatura, ma che hanno comunque creato la situazione di incompatibilità. Un’azione popolare, sostenuta dai consiglieri di minoranza, Agatino Bosco e Francesco Palombo, e promossa davanti al Tribunale di Messina, ha portato alla dichiarazione di decadenza.

A gennaio 2024 era stato sciolto il Consiglio comunale, ma sindaco e Giunta avevano continuato ad operare in attesa che venisse affrontato il ricorso.

