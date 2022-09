Messina. Sla, Palazzo Zanca accende una luce sulla malattia - Tempostretto

In occasione della Giornata nazionale dedicata alla Sclerosi laterale amiotrofica

MESSINA – Il colore della speranza. Palazzo Zanca illuminato di verde per accedere i riflettori su una malattia come la sclerosi laterale amiotrofica. In occasione della XV Giornata nazionale dedicata alla Sla, anche il Comune di Messina ha aderito ieri e oggi all’iniziativa di Aisla onlus in collaborazione con Anci, Associazione nazionale Comuni italiani e l’Alto Patronato del presidente della Repubblica.

L’amministrazione comunale, con il gesto simbolico, “manifesta la volontà di contribuire a sensibilizzare l’attenzione della comunità cittadina su un tema particolarmente delicato con l’obiettivo di accendere la speranza di centinaia di malati in tutte Italia per trovare cure adeguate e le cause di una patologia neurodegenerativa, quale la Sla”, si legge in un comunicato stampa.