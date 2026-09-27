 Autostrada Messina - Catania, via libera alla gara da 32 milioni per la tratta Giarre - San Gregorio

Autostrada Messina – Catania, via libera alla gara da 32 milioni per la tratta Giarre – San Gregorio

Marco Ipsale

Autostrada Messina – Catania, via libera alla gara da 32 milioni per la tratta Giarre – San Gregorio

domenica 27 Settembre 2026 - 08:42

Rifacimento del manto stradale, messa in sicurezza di viadotti e sottovia

Non solo Tangenziale di Messina ma anche autostrada Messina – Catania. Stesso appalto, due lotti. Il cantiere del lotto 1 si svilupperà lungo l’asse autostradale tra il chilometro 51+200 e il chilometro 76+600, tra lo svincolo di Giarre e la Barriera di Catania Nord. Le lavorazioni interessano entrambe le direzioni di marcia, garantendo un intervento strutturale omogeneo sull’intera carreggiata.

Oltre al corpo principale dell’autostrada, il progetto comprende in modo specifico anche i tratti di collegamento e i caselli relativi agli svincoli di Giarre e di Acireale. Il capitolato d’appalto pone inoltre una particolare attenzione alla protezione e alla tenuta idraulica delle opere d’arte presenti lungo il tracciato, includendo nel piano l’impermeabilizzazione dei viadotti e dei sottovia.

Il quadro economico e i costi della manodopera

L’investimento economico complessivo di 32,3 milioni di euro vede la voce dei lavori totali attestarsi a 27.881.956 euro, di cui 27.559.233 euro soggetti a ribasso d’asta e 322.722 euro riservati agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A questi importi si aggiungono 4.171.297 euro stimati per i costi della manodopera, oltre a 4.418.043 euro destinati alle somme a disposizione e all’Iva.

Tempi di esecuzione e cronoprogramma

Il progetto fissa in 550 giorni naturali e consecutivi, cioè un anno e mezzo, il termine utile per ultimare tutte le opere previste nel Lotto 1. Un periodo che decorre ufficialmente a partire dalla data di redazione e sottoscrizione del verbale di consegna dei cantieri all’impresa esecutrice.

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